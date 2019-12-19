Политика
Телеканал 360°Путин пообещал зеркальный ответ на санкции США
При необходимости Кремль отвечает зеркально. «Мы тоже будем поступать зеркальным образом, это недружественные акты в отношении России», — заявил президент РФ. Путин также признался, что введение антироссийских санкций США для «сохранения транзита через Украину» вызывает у него недоумение.
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Россия готова к зеркальным ответам на санкции США. Эксперты объяснили, чем это может обернуться
Телеканал 360°19 декабря в 19:29
Путин: «Мы заинтересованы в развитии и поддержании отношений с США»
Петербургский дневник19 декабря в 05:25
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Энергетика
Украина согласилась с повышением тарифа на транзит российского газа
Украина признает необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в европейские страны, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в субботу, 21 декабря.
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Политика
Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»
Еврокомиссия выступила с заявлением о непринятии экономических санкций со стороны США к участникам проекта «Северный поток-2».
Происшествия
Подростки избили полицейских в Апатитах в Мурманской области
Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
Политика
WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Происшествия
Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования
В минувший четверг 19 декабря в Москве из-за сообщений о заложенных бомбах проверяли не менее 1000 учреждений, из них эвакуировали в общей сложности почти 170 000 человек.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
Политика
В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией
В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Политика
В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе
Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Биатлон
Смешанная эстафета на этапе Кубка IBU отменена из-за электричества
Смешанная эстафета на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе была отменена, передает "Чемпионат".
Происшествия
Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»
В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.
Хоккей
«Авангард» подписал контракт с Буйницким
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Футбол
Губерниев ответил на слова Семина о «говорящем попугае»
Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру московского "Локомотива" Юрию Семину после слов о "говорящем попугае".
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией
Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Общество
Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
Британская писательница, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, возглавила рейтинг самых оплачиваемых писателей в 2019 году по версии Forbes.
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Общество
Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в стране
Угощение на новогоднем столе для среднестатистического жителя России обойдется в 6430,8 руб. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Росстат.
Происшествия
Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области
Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.
Авто
На авторынке России стартовали новогодние распродажи
Новости о грядущем повышении цен и традиционные предновогодние скидки на новые автомобили подстегнули спрос и увеличили трафик в автосалонах.
Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей
Общество
Голикова объяснила разницу зарплат врачей в регионах
По словам вице-премьера, разница в окладах внутри региона «связана с различными порядками установления внутри региона».
Футбол
Бакаев: «Получаю удовольствие от работы с Тедеско и Шюррле»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от работы под руководством Доменико Тедеско.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
1 января 2020 года вступят в силу 5 очень неприятных для российских автовладельцев законов.