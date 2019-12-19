Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин пообещал зеркальный ответ на санкции США

При необходимости Кремль отвечает зеркально. «Мы тоже будем поступать зеркальным образом, это недружественные акты в отношении России», — заявил президент РФ. Путин также признался, что введение антироссийских санкций США для «сохранения транзита через Украину» вызывает у него недоумение.
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Россия готова к зеркальным ответам на санкции США. Эксперты объяснили, чем это может обернуться

Телеканал 360°19 декабря в 19:29

Путин высказался о новых санкциях США против России

Газета.Ru19 декабря в 05:26

Путин пообещал зеркальный ответ России на санкции США

РБК19 декабря в 07:19

Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на санкции США

ТАСС19 декабря в 05:41

Россия ответит на санкции США зеркально, заявил Путин

Вести.Ru19 декабря в 05:40

Распродажная политика: как Россия может ответить на «санкции из ада»

Известия19 декабря в 16:01

Путин: «Мы заинтересованы в развитии и поддержании отношений с США»

Петербургский дневник19 декабря в 05:25
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Энергетика

Украина согласилась с повышением тарифа на транзит российского газа

Украина признает необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в европейские страны, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в субботу, 21 декабря.
Вечерняя Москва 07:50
Космос

Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн

Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
N+1 17 декабря в 07:01
Политика

Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»

Еврокомиссия выступила с заявлением о непринятии экономических санкций со стороны США к участникам проекта «Северный поток-2».
ТК Звезда 05:24
Происшествия

Подростки избили полицейских в Апатитах в Мурманской области

Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
ТАСС 08:12
Политика

WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Газета.Ru 01:15
Происшествия

Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования

В минувший четверг 19 декабря в Москве из-за сообщений о заложенных бомбах проверяли не менее 1000 учреждений, из них эвакуировали в общей сложности почти 170 000 человек.
Интерфакс вчера в 01:30
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Биатлон

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
REGNUM 07:48
Политика

В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией

В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Lenta.ru вчера в 11:32
Происшествия

Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода

Вести.Ru 05:30
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Lenta.ru 06:46
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Известия 04:15
Биатлон

Смешанная эстафета на этапе Кубка IBU отменена из-за электричества

Смешанная эстафета на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе была отменена, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 07:35
Происшествия

Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»

В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.
Вести.Ru 06:46
Хоккей

«Авангард» подписал контракт с Буйницким

Спорт-Экспресс 04:32
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 19 декабря в 11:20
Футбол

Губерниев ответил на слова Семина о «говорящем попугае»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру московского "Локомотива" Юрию Семину после слов о "говорящем попугае".
РИА Новости 04:56
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией

Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Известия вчера в 04:37
Общество

Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года

Британская писательница, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, возглавила рейтинг самых оплачиваемых писателей в 2019 году по версии Forbes.
Газета.Ru 06:03
Кино

Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года

Piter.tv 19 декабря в 09:29
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 12:01
Происшествия

В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

РБК вчера в 12:40
Общество

Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в стране

Угощение на новогоднем столе для среднестатистического жителя России обойдется в 6430,8 руб. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Росстат.
РБК 08:00
Происшествия

Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области

Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.
RT на русском 04:31
Авто

На авторынке России стартовали новогодние распродажи

Новости о грядущем повышении цен и традиционные предновогодние скидки на новые автомобили подстегнули спрос и увеличили трафик в автосалонах.
Автоновости дня 04:06
Политика

Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей

Новый День 19 декабря в 09:08
Общество

Голикова объяснила разницу зарплат врачей в регионах

По словам вице-премьера, разница в окладах внутри региона «связана с различными порядками установления внутри региона».
УтроNews вчера в 05:55
Футбол

Бакаев: «Получаю удовольствие от работы с Тедеско и Шюррле»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от работы под руководством Доменико Тедеско.
Sport24.ru 05:12
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

1 января 2020 года вступят в силу 5 очень неприятных для российских автовладельцев законов.
Автоновости дня вчера в 07:38
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