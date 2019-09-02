Политика
ИзвестияПутин пообещал жителям контролировать происходящее в Иркутской области
Президент России Владимир Путин пообещал жителям Иркутской области держать под личным контролем происходящее в регионе. Об этом 2 сентября сообщает «Интерфакс».
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Деньги-то есть, надо разворачиваться быстрее. При этом далеко не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жилье... Надо неформально к этим вопросам подходить. Это же конкретные семьи, конкретные люди, дети там, кроме всего прочего, есть.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
Здоровье
Эксперты назвали безопасные для фигуры продукты
Некоторые продукты, которые находятся в черном списке поклонников здорового образа жизни, никак не влияют на фигуру.
ToDay News Ufa 16:55
Игры
Звучит как угроза – Konami продолжит делать «высококачественные консольные игры»
После Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 2015 года выпуска компания Konami сконцентрировалась на мобильных проектах и сериях по типу Pro Evolution Soccer и Yu-Gi-Oh.
Городской портал Новый Нижний 18:20
Хоккей
«Спартак» уступил в овертайме рижскому «Динамо» на старте КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" на выезде уступили в овертайме рижскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 15:21
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Здоровье
Какие опасности угрожают питомцам дома и на улице, узнали волгоградцы
Какие привычные вещи могут угрожать здоровью и жизни питомца, читайте в материале «Волгоградской правды.ру».
Волгоградская правда 15:38
Политика
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
Известия 08:11
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Шоу-бизнес
Катя Лель кардинально изменила свой имидж
Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Гаджеты
Слух: Apple Watch научатся следить за качеством сна
Как пишет 9to5Mac со ссылкой на источники внутри компании, новая функция Time in Bed tracking ("Отслеживание времени, проведенного в постели") будет следить за качеством отдыха при помощи встроенных датчиков, анализировать движения человека, его сердечный ритм и окружающие шумы.
Вести.Хайтек 14:14
Политика
Президента Габона госпитализировали в Лондоне
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба госпитализирован в одну из клиник Лондона.
News.ru 10:23
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Футбол
Арустамян сообщил, что «Динамо» хотело приобрести Ньясса
Комментатор «Матч ТВ» и футбольный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что руководство московского «Динамо» рассматривало несколько вариантов на позицию центрфорварда.
Bookmaker-ratings.ru 16:08
Общество
Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам
Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.
Primpress.ru 31 августа в 20:30
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Хоккей
Кудашов рассказал о травме Бенгтссона и оценил победу СКА
Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением об игре своей команды в матче с магнитогорским «Металлургом» в первом туре регулярного чемпионата КХЛ.
Нева Спорт 15:37
Политика
В Раде предупредили о «катастрофической ситуации» с углем на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной рады от партии "Батькивщины" Михаил Волынец в эфире телеканала Zik рассказал о "катастрофе" с запасами угля в стране.
РИА Новости 16:33
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Происшествия
10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу
10 детей получили ранения в результате нападения мужчины на учащихся одной из начальных школ в Китае.
Российская газета 11:57
Интернет
Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 09:47
Единоборства
Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
RT на русском 13:05
Кино
Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России
«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
Ореанда-Новости 14:39
Финансы
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС вчера в 14:50