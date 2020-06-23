Политика

КомпанияКомпанияВ Москве завершился парад Победы

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. Перед торжественным шествием солдат президент РФ Владимир Путин встретил своих зарубежных коллег.
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Путин после парада переговорил с главами Казахстана и Узбекистана

РИА Новости05:16

Иностранные делегации прибывают на Парад Победы

ТК Звезда02:42

В Кремле прошла встреча Путина с президентом Казахстана

Известия03:09

Путин и зарубежные гости парада пришли на Красную площадь

ТАСС03:06

Путин пообщался с президентом Казахстана перед парадом Победы

Газета.Ru02:53

Путин обсудил с Токаевым свою статью о Второй мировой

Российская газета04:04

Путин перед парадом пообщался с Токаевым

News.ru03:12
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Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена

Культуромания вчера в 06:23
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Политика

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин вместе с руководителями иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:56
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Армия и оружие

Украинские военные получили новые ракеты к ПТРК Javelin

Политическая Экспертиза 04:26
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Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
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Происшествия

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 21 июня в 11:59
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В Омске зафиксировали вспышку коронавируса в доме престарелых

Первые случаи инфекции, очень похожей на коронавирус, у постояльцев в "Нежинском геронтологическом центре" выявили еще 17 июня.
КП - Омск 05:20
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Общество

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 22 июня в 07:18
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Общество

В РПЦ сочли «нравственно оправданным» повышение НДФЛ для богатых

Повышение налога на доходы физических лиц для людей, зарабатывающих более 5 млн рублей в год, является "нравственно оправданной" мерой, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 05:24
Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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Происшествия

Экс-президент Киргизии приговорён к более чем 11 годам лишения свободы

Суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы.
RT на русском вчера в 05:31
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Политика

У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 04:15
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Культура

О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко

Live24 вчера в 08:40
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Армия и оружие

ВСУ за сутки трижды открывали огонь по ДНР

Новостной фронт вчера в 02:33
Здоровье

Минздрав Украины начал готовить новые больницы для заболевших COVID-19

На брифинге глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил о том, что в министерстве уже началась усиленная работа по оборудованию новых медучреждений стационарного профиля в случае повышения уровня заболеваемости коронавирусом.
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Футбол

«Уфа» продолжит подготовку к игре со «Спартаком» после тестов футболистов

Футбольный клуб "Уфа" в среду в плановом режиме продолжит подготовку к матчу 24-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", если все тесты на коронавирус дадут отрицательный результат, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости вчера в 05:44
Общество

Производство самолета Ил-103 могут организовать в Венгрии

По информации агенства ТАСС, производством одномоторного самолета Ил-103 займется венгерская компания Magnus Aircraft.
Деловое.ТВ вчера в 14:47
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Спорт

Матыцин прокомментировал открытое письмо легкоатлетов Владимиру Путину

РИА Новости 03:06
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Общество

Два томских вуза обошли новосибирский университет в рейтинге Forbes

Тайга.инфо 02:46
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru 22 июня в 13:30
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Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
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Общество

Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
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Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
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Общество

В Волгограде начался Парад Победы

В Волгограде проходит военный парад частей военного гарнизона.
РИАЦ 02:12
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Политика

На Украине опубликовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач представил новые аудиозаписи телефонных переговоров между людьми, голоса которых, как он утверждает, похожи на голоса украинского экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
RT на русском 22 июня в 09:50
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