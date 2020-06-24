Президент России Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле перед парадом на Красной площади, трансляция общения велась в пресс-центре в Манеже. Токаев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который одним из первых приехал в Кремль на парада на Красной площади. Примечательно, что с другими главами государств, посетившими Москву, президент РФ обменивался только рукопожатиями.

Путин пообщался с Токаевым перед парадом Победы

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