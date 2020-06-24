Политика

Piter.tvPiter.tvПутин пообщался с Токаевым перед парадом Победы

Президент России Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который одним из первых приехал в Кремль на парада на Красной площади. Примечательно, что с другими главами государств, посетившими Москву, президент РФ обменивался только рукопожатиями.
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Путин пообщался с Токаевым перед парадом Победы

Президент России Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле перед парадом на Красной площади, трансляция общения велась в пресс-центре в Манеже. Токаев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости03:14

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Путин пообщался с Токаевым перед парадом Победы

Piter.tv05:44

Путин перед парадом пообщался с Токаевым

News.ru03:12

Токаев поздравил Путина с выходом статьи об истории Второй мировой войны

МИР 2403:25

Путин пообщался с президентом Казахстана перед Парадом Победы

Российская газета03:15

Путин пообщался с Токаевым перед парадом Победы

РИА Новости03:14

Путин и Токаев пообщались перед парадом на Красной площади

Аргументы и Факты03:34

Путин пообщался с президентом Казахстана перед парадом Победы

Газета.Ru02:53
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Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Lenta.ru 07:24
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22 июня в 11:02
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Политика

Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал Красную площадь, на которой проходит парад Победы, самым безопасным местом в России и в мире.
РИА Новости 07:25
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Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
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Общество

Рогозин написал кантату о Великой Отечественной войне

Известия 08:51
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Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

РИА Новости 03:50
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Общество

Путин вручил государственные премии в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные премии выдающимся гражданам страны.
Народные новости 08:21
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Экономика

Путин упростил налогообложение для офшорных компаний

Президент России Владимир Путин предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами.
Национальная служба новостей вчера в 11:36
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Экономика

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 09:06
2
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Происшествия

Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи

Московский Комсомолец 05:17
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
Общество

Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело вчера в 06:27
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Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
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Происшествия

Из-за массового заражения коронавирусом в домах престарелых возбудили уголовные дела в Кузбассе

В Новокузнецке и Кемерове выявлены случаи массового заражения КОВИД-19 в учреждениях, где находятся престарелые люди и инвалиды.
Evo-rus.com 06:44
Политика

Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
Газета.Ru 08:24
Политика

Путину объяснили, куда посылать сомневающихся в силе России

Руководитель учреждения в ходе получения госпремии в области литературы и искусства 2019 года за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность рассказал президенту России, куда ссылать сомневающихся в силе и мощи страны.
Smolnarod.ru 09:06
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Политика

Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 06:51
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Политика

Генсек ООН призвал Израиль и Палестину приступить к диалогу

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу.
РИА Новости 09:30
Армия и оружие

Российский спецназ получит уникальные парашюты

Газета.Ru 22 июня в 21:18
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Общество

«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости 22 июня в 21:17
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Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com вчера в 06:05
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Общество

Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
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Армия и оружие

Ракетный фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» вошел в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" в среду вышел в Средиземное море. Об этом сообщил местный информационный портал.
ПолитРоссия 08:48
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