Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву

Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Поводом послужил «большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетняя добросовестная работа».
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Путин объявил благодарность губернатору Мособласти Воробьеву

Московский Комсомолец16:33

Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву

Коммерсантъ16:32

Путин объявил благодарность ПАО «Мостотрест» за вклад в строительство Крымского моста

ТАСС16:47

Путин поощрил губернатора Подмосковья за вклад в развитие региона

РИА Новости16:26

Путин объявил благодарность главе Подмосковья Воробьеву

Москва 2416:24

Губернатор Подмосковья удостоен поощрения президента России

Вести.Ru16:22

Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья

Российская газета16:28
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Шоу-бизнес

Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером

WomanHit.ru 12:09
Происшествия

В Москве задержан стрелок с Окской улицы

Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
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Шоу-бизнес

Елизавета Боярская впервые открыто показала годовалого сына

Елизавета Боярская впервые открыто показала младшего сына Гришу.
Passion.ru 00:30
Экономика

Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
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Политика

Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» прокомментировала недавнюю публикацию газеты New York Times, в которой утверждается, что Россия якобы организовала систему «дезинформации», якобы способствующую распространению опасных заболеваний, в том числе коронавируса и Эболы.
Взгляд.ру 19:38
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Авто

Toyota и Lexus заморозили цены на автомобили в РФ до конца мая

Toyota и Lexus заморозили цены на автомобили в РФ до конца мая, а также было добавлено, что клиентам продлевается действие гарантии, что связано с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.
Tvoe-avto.com 16:07
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Гаджеты

Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30

Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru 07:38
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков

ТВ Центр 03:57
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Политика

РБК: в Кремле решили перенести парад Победы

В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
1,2K
Общество

Германия частично снимает коронавирусные ограничения

Германия постепенно снимет ограничения в общественной жизни.
BFM.ru 16:30
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Происшествия

В Японии задержали крупнейшую партию кокаина весом 700 кг

Иокогама, Япония, 16 апреля 2020, 03:04 — REGNUM Японские таможенники обнаружили крупную партию кокаина весом 700 килограммов на одном из судов в порту Иокогамы, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 20:04
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
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Здоровье

Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае

Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда вчера в 00:59
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Энергетика

WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
МонаВиста вчера в 05:52
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Армия и оружие

Россия модернизирует штурмовики Су-25 ВВС Перу

Военно-воздушные силы Перу приняли решение возобновить контракт с Рособоронэкспортом на ремонт и модернизацию российских Су-25, находящихся на вооружении Военно-воздушных сил страны.
Военное дело 10:08
Политика

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
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Шоу-бизнес

Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ

Певицу Надежду Бабкину перевезли из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, сообщил "МК".
РИА Новости 15:33
12
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
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Кино

Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд» на YouTube

Студия предлагает к просмотру картины «Голодные игры» 17 апреля, «Грязные танцы» 24 апреля, «Ла-Ла Ленд» 1 мая и «Джон Уик» 8 мая.
News.ru вчера в 11:35
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Происшествия

В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

ИркСиб 13 апреля в 00:32
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Финансы

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщается в материалах Минфина США.
Коммерсантъ 18:57
2
Общество

Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом

В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
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Армия и оружие

На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота в Крыму

SM News 13 апреля в 10:33
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Экономика

В России призвали ввести продуктовые карточки

Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия вчера в 15:07
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Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
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Общество

Глава Смоленской области ввел карантин в Вязьме

Уточняется, что решение об «ограничительных мероприятиях (карантина)» на территории Вязьмы принято в связи с «возможной угрозой массового заражения и распространения коронавирусной инфекции».
Взгляд.ру 15:07
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Гаджеты

Apple выпустила новый iPhone SE

Американская компания Apple выпустила новую версию бюджетного смартфона iPhone SE. Модель представлена на сайте компании.
RT на русском 11:32
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Здоровье

Эксперты спрогнозировали завершение вспышки коронавируса в Петербурге

Ученые прогнозируют окончание вспышки заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге до июня – июля 2020 года, то есть через 4-5 месяцев с даты подтверждения диагноза первому заболевшему (4 марта).
DP.RU 14:54
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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