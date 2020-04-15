Политика
КоммерсантъПутин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву
Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Поводом послужил «большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетняя добросовестная работа».
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Шоу-бизнес
Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером
WomanHit.ru 12:09
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская впервые открыто показала годовалого сына
Елизавета Боярская впервые открыто показала младшего сына Гришу.
Passion.ru 00:30
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Политика
Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» прокомментировала недавнюю публикацию газеты New York Times, в которой утверждается, что Россия якобы организовала систему «дезинформации», якобы способствующую распространению опасных заболеваний, в том числе коронавируса и Эболы.
Взгляд.ру 19:38
Авто
Toyota и Lexus заморозили цены на автомобили в РФ до конца мая
Toyota и Lexus заморозили цены на автомобили в РФ до конца мая, а также было добавлено, что клиентам продлевается действие гарантии, что связано с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.
Tvoe-avto.com 16:07
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru 07:38
Политика
РБК: в Кремле решили перенести парад Победы
В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
Общество
Германия частично снимает коронавирусные ограничения
Германия постепенно снимет ограничения в общественной жизни.
BFM.ru 16:30
Происшествия
В Японии задержали крупнейшую партию кокаина весом 700 кг
Иокогама, Япония, 16 апреля 2020, 03:04 — REGNUM Японские таможенники обнаружили крупную партию кокаина весом 700 килограммов на одном из судов в порту Иокогамы, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 20:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда вчера в 00:59
Энергетика
WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
МонаВиста вчера в 05:52
Армия и оружие
Россия модернизирует штурмовики Су-25 ВВС Перу
Военно-воздушные силы Перу приняли решение возобновить контракт с Рособоронэкспортом на ремонт и модернизацию российских Су-25, находящихся на вооружении Военно-воздушных сил страны.
Военное дело 10:08
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
Шоу-бизнес
Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ
Певицу Надежду Бабкину перевезли из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, сообщил "МК".
РИА Новости 15:33
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
Кино
Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд» на YouTube
Студия предлагает к просмотру картины «Голодные игры» 17 апреля, «Грязные танцы» 24 апреля, «Ла-Ла Ленд» 1 мая и «Джон Уик» 8 мая.
News.ru вчера в 11:35
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
ИркСиб 13 апреля в 00:32
Финансы
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд
Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщается в материалах Минфина США.
Коммерсантъ 18:57
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Армия и оружие
На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота в Крыму
SM News 13 апреля в 10:33
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия вчера в 15:07
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
Глава Смоленской области ввел карантин в Вязьме
Уточняется, что решение об «ограничительных мероприятиях (карантина)» на территории Вязьмы принято в связи с «возможной угрозой массового заражения и распространения коронавирусной инфекции».
Взгляд.ру 15:07
Гаджеты
Apple выпустила новый iPhone SE
Американская компания Apple выпустила новую версию бюджетного смартфона iPhone SE. Модель представлена на сайте компании.
RT на русском 11:32
Здоровье
Эксперты спрогнозировали завершение вспышки коронавируса в Петербурге
Ученые прогнозируют окончание вспышки заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге до июня – июля 2020 года, то есть через 4-5 месяцев с даты подтверждения диагноза первому заболевшему (4 марта).
DP.RU 14:54