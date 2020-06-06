Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе. По словам Цыденова, на возведение корпуса библиотеки было выделено 615 млн рублей.

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

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