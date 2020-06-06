Политика
ИзвестияПутин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе. По словам Цыденова, на возведение корпуса библиотеки было выделено 615 млн рублей.
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Путин принял участие в открытии в Улан-Удэ нового здания библиотеки
Московский Комсомолец Улан-Удэ08:46
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Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Общество
Малышева оценила количество бессимптомных носителей коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у не менее 50% всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания.
Известия 20:36
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
Политика
Проголосовать онлайн по конституции хотят более 61 тысячи граждан
Центризбирком России принял 61 518 заявлений от граждан о желании проголосовать по закону о поправке к конституции с помощью дистанционного электронного голосования и по месту пребывания в рамках механизма «Мобильный избиратель».
BFM.ru 13:15
Здоровье
Диета и физические упражнения избавят от диабета II типа
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых из Медицинского Колледжа Вейл Корнелл, расположенного в Катаре, самым эффективным и без лекарственным способом лечения диабета был выявлен симбиоз постоянных физических упражнений и низкокалорийного рациона.
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Здоровье
В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11
Авто
Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа
На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.
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Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
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Оператор «Дюны» рассказал о продолжении проекта
Народные новости вчера в 07:36
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Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru вчера в 08:14
Здоровье
22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
4 июня в Амурской области подтверждено 22 новых случая коронавируса: 14 - в Свободном, шесть - в Благовещенске, по одному - в Райчихинске и Сковородинском районе.
Телепорт 04 июня в 03:22
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру вчера в 15:37
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Политика
Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на газ из США
Напомним, Германия пообещала обложить поставки сжиженного газа из США специальными штрафными пошлинами в случае анонсированного Вашингтоном введения санкций против газопровода.
Российская газета 01:01
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13
Общество
Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru 04 июня в 20:39
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия 21:02
Происшествия
В Волге заметили нефтяное пятно
Саратовская областная прокуратура сообщила в Instagram об обнаружении нефтяного пятна в Волге.
РИА Новости 11:28
Гаджеты
Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone
Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ вчера в 05:12
Наука
Российские палеонтологи создали цифровую модель мозга динозавра
Палеонтологи из Санкт-Петербургского государственного университета создали первую подробную 3D-модель мозга динозавра, принадлежащего к инфраотряду анкилозавров.
News.ru 09:10
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Экономика
Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей
В 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд руб. Причиной финансовых потерь стала эпидемия коронавирусной инфекции.
Sibnovosti.ru вчера в 01:18
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Четверо детей и один взрослый погибли на пожаре в жилом доме в Иркутской области. ЧП произошло в частном доме в Зиминском районе.
Российская газета вчера в 18:53
Энергетика
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 21:37
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Политика
Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".
РИА Новости 20:18
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25