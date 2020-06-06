Политика

ИзвестияИзвестияПутин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе. По словам Цыденова, на возведение корпуса библиотеки было выделено 615 млн рублей.
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"Где 400 миллионов?": Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки

РЕН ТВ19:52

Бурятия направит в 2021 году более 400 млн рублей на реконструкцию Национальной библиотеки

ТАСС14:18

У Путина возникли вопросы к главе Бурятии из-за 400 «потерянных» миллионов

Газета.Ru08:33

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

RT на русском09:59

Путин принял участие в открытии в Улан-Удэ нового здания библиотеки

Московский Комсомолец Улан-Удэ08:46

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

РИА Новости13:10

"Где?": Глава Бурятии "потерял" сотни миллионов рублей. Путин тут же "нашёл"

Царьград08:21
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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Общество

Малышева оценила количество бессимптомных носителей коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у не менее 50% всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания.
Известия 20:36
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Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
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Политика

Проголосовать онлайн по конституции хотят более 61 тысячи граждан

Центризбирком России принял 61 518 заявлений от граждан о желании проголосовать по закону о поправке к конституции с помощью дистанционного электронного голосования и по месту пребывания в рамках механизма «Мобильный избиратель».
BFM.ru 13:15
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Здоровье

Диета и физические упражнения избавят от диабета II типа

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых из Медицинского Колледжа Вейл Корнелл, расположенного в Катаре, самым эффективным и без лекарственным способом лечения диабета был выявлен симбиоз постоянных физических упражнений и низкокалорийного рациона.
ToDay News Ufa 00:05
Здоровье

В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11
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Авто

Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа

На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.
Motor вчера в 03:45
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
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Кино

Оператор «Дюны» рассказал о продолжении проекта

Народные новости вчера в 07:36
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Шоу-бизнес

Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru вчера в 08:14
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Наука

Движение молекул сняли на видео с частотой 1600 кадров в секунду

iReactor 14:06
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Здоровье

22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

4 июня в Амурской области подтверждено 22 новых случая коронавируса: 14 - в Свободном, шесть - в Благовещенске, по одному - в Райчихинске и Сковородинском районе.
Телепорт 04 июня в 03:22
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Футбол

В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав

Евро-футбол.ру вчера в 15:37
4
Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
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Политика

Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на газ из США

Напомним, Германия пообещала обложить поставки сжиженного газа из США специальными штрафными пошлинами в случае анонсированного Вашингтоном введения санкций против газопровода.
Российская газета 01:01
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Гаджеты

Рынок флагманских аппаратов Apple падает

По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13
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Общество

Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
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Киберспорт

Valve выпустили обновление Battle Pass

Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru 04 июня в 20:39
Космос

«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия 21:02
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Происшествия

В Волге заметили нефтяное пятно

Саратовская областная прокуратура сообщила в Instagram об обнаружении нефтяного пятна в Волге.
РИА Новости 11:28
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Гаджеты

Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone

Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ вчера в 05:12
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Наука

Российские палеонтологи создали цифровую модель мозга динозавра

Палеонтологи из Санкт-Петербургского государственного университета создали первую подробную 3D-модель мозга динозавра, принадлежащего к инфраотряду анкилозавров.
News.ru 09:10
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
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Экономика

Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей

В 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд руб. Причиной финансовых потерь стала эпидемия коронавирусной инфекции.
Sibnovosti.ru вчера в 01:18
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Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Четверо детей и один взрослый погибли на пожаре в жилом доме в Иркутской области. ЧП произошло в частном доме в Зиминском районе.
Российская газета вчера в 18:53
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Энергетика

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 21:37
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
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Политика

Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев

Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".
РИА Новости 20:18
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Происшествия

На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
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