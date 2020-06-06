Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
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Путин принял участие в открытии в Улан-Удэ нового здания библиотеки

Московский Комсомолец Улан-Удэ08:46

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

РИА Новости13:10

Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки

РБК10:11

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

RT на русском09:59

Бурятия направит в 2021 году более 400 млн рублей на реконструкцию Национальной библиотеки

ТАСС14:18

У Путина возникли вопросы к главе Бурятии из-за 400 «потерянных» миллионов

Газета.Ru08:33

"Где?": Глава Бурятии "потерял" сотни миллионов рублей. Путин тут же "нашёл"

Царьград08:21
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В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Здоровье

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Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
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Премьера «Довода» спровоцировала открытие 90% кинотеатров

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В работе Telegram произошел сбой

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Alfa Romeo выпустит электромобиль через два года

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Армия и оружие

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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о выздоровевших после коронавируса военных

RT на русском 17:00
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Космос

SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon

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Политика

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Известия 16:50
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Здоровье

В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса

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Газета.Ru 05:11
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Общество

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Художник Бэнкси, работающий анонимно, опубликовал на своей странице в Instagram картину, посвященную протестам в Соединенных штатах Америки.
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Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
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Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

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Путин распорядился создать национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать национальную базу генетической информации.
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Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов

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