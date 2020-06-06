Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

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