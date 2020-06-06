Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
Читать в источнике
Комментировать529

Подробнее о событии

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

РИА Новости13:10

Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки

РБК10:11

"Где?": Глава Бурятии "потерял" сотни миллионов рублей. Путин тут же "нашёл"

Царьград08:21

Путин поправил главу Бурятии о стоимости новой библиотеки в Улан-Удэ

ТАСС09:21

Путин принял участие в открытии в Улан-Удэ нового здания библиотеки

Московский Комсомолец Улан-Удэ08:46

У Путина возникли вопросы к главе Бурятии из-за 400 «потерянных» миллионов

Газета.Ru08:33

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

RT на русском09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика

Российский посол ответил на обвинения о поддержке беспорядков в США

Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
РИА Новости 13:18
9
Шоу-бизнес

Вдова Александра Аверкина рассказала о тайном романе композитора и Людмилы Зыкиной

Дни24 13:12
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
2,4K
Происшествия

В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса

Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие ООО "Гигант", которые развозили рабочих данного сада.
ТАСС 12:19
1
Футбол

Иванович пошутил над Азмуном, взяв интервью у «лучшего игрока команды»

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович на тренировке команды пошутил над форвардом Сердаром Азмуном.
Чемпионат 12:30
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
874
Происшествия

В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

REGNUM 11:08
24
Кино

Теория: как Росомаха будет введен в киновселенную Marvel

Российская газета 11:26
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
62
Гаджеты

Список смартфонов, которые получат Android 11

Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv вчера в 00:58
44
Общество

Платошкина отправили под домашний арест

Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
3,9K
Общество

Роспотребнадзор: новый театральный сезон может начаться со зрителями

Новый театральный сезон в РФ можно будет начать со зрителями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
News.ru 08:38
11
Политика

Россию в Госдепе призвали «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль», поэтому она должна «убраться» оттуда.
News.ru 04 июня в 22:15
2,3K
Шоу-бизнес

Ксению Собчак раскритиковали в Сети за пост с песней «Убили негра»

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост с отрывком из песни «Убили негра», которую исполнила группа «Запрещенные барабанщики».
iReactor 11:49
3
Шоу-бизнес

Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
249
Здоровье

Генетик рассказал, как единая база данных о россиянах поможет медикам

Эксперт выразил уверенность, что создание базы будет способствовать развитию персонализированной медицины — когда врачи лечат не на основе обезличенных общих рекомендаций, а учитывают индивидуальные особенности конкретного пациента.
News.ru 11:38
22
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии

Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
62
Наука

В китайском бомбоубежище найдены следы динозавров

Следам динозавров, которые были обнаружены при исследовании стен бомбоубежища в Китае, может быть примерно 190 миллионов лет.
ИнфоСМИ вчера в 06:19
19
Происшествия

Виталий Носов осужден за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику

Sports.ru 12:48
Происшествия

В СКР взяли на контроль дело об убийстве школьницы в Красноярском крае

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном управлении дело об убийстве 12-летней школьницы в Красноярском крае.
Известия 11:19
11
Космос

Определились первые туристы для полета на МКС на корабле Маска

Взгляд.ру 04 июня в 03:38
38
Общество

Татарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах

Власти РТ разрешили жителям республики находиться без масок и перчаток в общественных местах.
Российская газета 12:05
29
Политика

Трамп приказал сократить численность войск в Германии

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Lenta.ru вчера в 17:21
144
Общество

Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.
РИА Новости 12:50
1
Армия и оружие

В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом

Российские самолеты, возможно, будут использовать для запуска ракет вертикальные пусковые установки, в которых предполагается применять так называемый "холодный" или минометный старт.
Российская газета 07:00
151
Авто

Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V

Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили 04 июня в 23:00
5
Музыка

Максим Фадеев показал свою новую подопечную

В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
47
Происшествия

Застрелившего сына мужчину пытались отбить у полиции жители Дагестана

Жители Республики Дагестан пытались отбить преступника у полицейских, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Live24 03:15
61
Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
104
Культура

Скончалась актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

Вечерняя Москва 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное