Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 874

Общество Платошкина отправили под домашний арест Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР. 3,9K

Здоровье Генетик рассказал, как единая база данных о россиянах поможет медикам Эксперт выразил уверенность, что создание базы будет способствовать развитию персонализированной медицины — когда врачи лечат не на основе обезличенных общих рекомендаций, а учитывают индивидуальные особенности конкретного пациента. 22

Шоу-бизнес Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу. 62

Наука В китайском бомбоубежище найдены следы динозавров Следам динозавров, которые были обнаружены при исследовании стен бомбоубежища в Китае, может быть примерно 190 миллионов лет. 19

Общество Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации. 1