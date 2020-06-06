Политика
RT на русскомПутин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
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Путин принял участие в открытии в Улан-Удэ нового здания библиотеки
Московский Комсомолец Улан-Удэ08:46
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