Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
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с чего всё началось
Во время онлайн-конференции с президентом России Владимиром Путиным глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал об открытии нового здания национальной библиотеки республики, пишет РИА Новости
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