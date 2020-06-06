Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин указал главе Бурятии на «потерю» 400 млн рублей

Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который 6 июня на онлайн-встрече главы государства с деятелями культуры заявил, что строительство нового здания национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей.
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Алексей Цыденов
Владимир Владимирович, нам еще предстоит реконструкция старого здания. Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете. Я хотел немножко... Оказалось все не так.
— Алексей Цыденов, российский политикLenta.ru 08:36

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Путин принял участие в открытии в Улан-Удэ нового здания библиотеки

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