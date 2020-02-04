Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности. «И поэтому я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — сказал Путин.

Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

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