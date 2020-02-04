Политика

RT на русскомRT на русскомПутин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности. «И поэтому я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — сказал Путин.
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Путин выразил надежду на принятие поправок в Конституцию за три месяца с небольшим

Интерфакс06:59

Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления полномочий

ТАСС06:55

Путин не увидел ничего необычного в поправках в Конституцию

РБК08:02

Путин: предложил поправки в Конституцию не для продления своих полномочий

Коммерсантъ06:38

Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

RT на русском06:43

Президент Путин утверждает, что предложил поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия

Эхо Москвы10:00

Путин назвал примерные сроки рассмотрения поправок к Конституции

РИА Новости06:48
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