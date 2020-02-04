Политика
РБКПутин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон. Трансляцию беседы ведет телеканал «Россия 24».
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Политика
Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Политика
Глава горсовета Керчи ушла в отставку после скандала с блокадниками
Происшествия
Во Франции зарезали чеченского блогера
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Google впервые назвала доход от YouTube
Около $5 млрд выручки получила компания Google за счёт своего видеохостинга YouTube за последние три месяца 2019 года.
Политика
Путин рассказал о примерных основных образовательных программах
Как указали главе государства, в государственных образовательных стандартах есть ссылки на примерные основные образовательные программы (ПООПы), которые, попав в стандарт, становятся типовыми, единообразными.
Политика
Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
Общество
В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ
Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Кино
Уже отснятый седьмой сезон «Сватов» отправится на полку
Корреспондент «КП» побывал в деревне Дуличи, на месте съемок седьмого сезона сериала «Сваты», которые только что возобновили после двухгодичного перерыва, и пообщался с хозяевами дома, который на время станет жилищем семьи Будько.
Энергетика
«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Политика
К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции в комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству поступило 65 поправок.
Происшествия
В Москве возбуждено уголовное дело по факту нанесения травм ребенку
В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нанесения травм несовершеннолетнему ребенку.
Шоу-бизнес
Григория Лепса прооперировали во Франции
Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.
Авто
Toyota представила спортивную версию Toyota Camry для России
Российские дилеры Toyota начали прием заказов на специальную версию Toyota Camry – S-Edition.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Общество
Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса
Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Гаджеты
В 2022 году на рынке может появиться уникальный смартфон
Кино
В новом трейлере «Не время умирать» Крейг летает на глайдере
Новый трейлер "Не время умирать", в начале которого Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) летает на глайдере, представили широкой публики во время трансляции Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги, сообщает Cinemablend.
Музыка
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Армия и оружие
На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники
Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.