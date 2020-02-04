Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон. Трансляцию беседы ведет телеканал «Россия 24».

Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции

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