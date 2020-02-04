Политика

РБКРБКПутин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон. Трансляцию беседы ведет телеканал «Россия 24».
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Путин выразил надежду на принятие поправок в Конституцию за три месяца с небольшим

Интерфакс06:59

Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления полномочий

ТАСС06:55

Путин: всенародное голосование поставит точку при внесении поправок в Конституцию

Газета.Ru07:38

Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

RT на русском06:43

Внесение поправок в Конституцию не связано с личными амбициями главы государства, — сказал президент Путин

Эхо Москвы08:00

Путин не увидел ничего необычного в поправках в Конституцию

РБК08:02

Путин назвал примерные сроки рассмотрения поправок к Конституции

РИА Новости06:48
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Политика

Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
RT на русском 06:45
Политика

Глава горсовета Керчи ушла в отставку после скандала с блокадниками

Взгляд.ру вчера в 03:15
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера

Коммерсантъ 06:46
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Общество

Google впервые назвала доход от YouTube

Около $5 млрд выручки получила компания Google за счёт своего видеохостинга YouTube за последние три месяца 2019 года.
REGNUM 05:26
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара показал новый складной смартфон

News.ru 06:40
Политика

Путин рассказал о примерных основных образовательных программах

Как указали главе государства, в государственных образовательных стандартах есть ссылки на примерные основные образовательные программы (ПООПы), которые, попав в стандарт, становятся типовыми, единообразными.
РИА Новости 07:14
Политика

Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
News.ru 07:47
Общество

В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ

Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Интерфакс 05:53
Кино

Уже отснятый седьмой сезон «Сватов» отправится на полку

Корреспондент «КП» побывал в деревне Дуличи, на месте съемок седьмого сезона сериала «Сваты», которые только что возобновили после двухгодичного перерыва, и пообщался с хозяевами дома, который на время станет жилищем семьи Будько.
Комсомольская правда 02 февраля в 04:15
Энергетика

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Российская газета вчера в 11:25
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru 02 февраля в 19:37
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
РИА Новости 05:16
Происшествия

Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Известия 06:15
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 01:40
Политика

К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции в комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству поступило 65 поправок.
RT на русском вчера в 11:15
Происшествия

В Москве возбуждено уголовное дело по факту нанесения травм ребенку

В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нанесения травм несовершеннолетнему ребенку.
Известия 07:26
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
Шоу-бизнес

Григория Лепса прооперировали во Франции

Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.
7Дней.ру вчера в 06:00
Авто

Toyota представила спортивную версию Toyota Camry для России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на специальную версию Toyota Camry – S-Edition.
Автоновости дня 04:39
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета 04:16
Общество

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
REGNUM 02:25
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru 02:26
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

РИА Новости 02:59
Гаджеты

В 2022 году на рынке может появиться уникальный смартфон

Московский Комсомолец в Марий Эл 02:35
Кино

В новом трейлере «Не время умирать» Крейг летает на глайдере

Новый трейлер "Не время умирать", в начале которого Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) летает на глайдере, представили широкой публики во время трансляции Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги, сообщает Cinemablend.
РИА Новости вчера в 13:09
Музыка

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Армия и оружие

На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники

Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.
Российская газета 05:02
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