Политика
РИА НовостиПутин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
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Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по Сирии.
Хоккей
«Фрелунда» стала победителем хоккейной Лиги чемпионов
«Фрелунда» выиграла Лигу чемпионов в четвертый раз в своей истории, ранее завоевав трофей в 2016, 2017 и 2019 годах.
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Армия и оружие
Владимир Карасёв: Поляки смеются над сделкой по F-35
«Русская угроза» заставляет польских небратьев снимать последнюю рубаху ради закупки американского оружия На днях Министерство обороны Польши подписало контракт с США на покупку 32 многофункциональных самолетов F-35 на сумму 4,6 миллиарда долларов.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
Владимир Путин прилетел в Череповец
Происшествия
Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии
Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
Космос
Путин поговорит с Рогозиным о поддержке проектов изучения стратосферы
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным о сопровождении и поддержке проектов, связанных с аэрокосмической тематикой и стратонавтикой.
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Общество
Попова сообщила об условиях карантина для вывезенных из Китая россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине в Тюменской области россиян, которых эвакуировали из Китая из-за вирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко пожаловалась на тренировочные схватки
Хоккей
Овечкин нанес травму Самсонову на тренировке «Вашингтона»
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин на утренней тренировке случайно угодил шайбой в шлем голкиперу Илье Самсонову, в результате чего тот получил повреждение.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Политика
Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выкупила дочь за 100 тысяч
Успенская буквально выкупила у сведущих людей информацию о том, где находится её дочь, за 100 тысяч рублей.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Гаджеты
Xiaomi представил смартфон Poco X2
Poco – новый бренд компании Xiaomi представили в индии первый смартфон.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Шоу-бизнес
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Кино
Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
Общество
В России могут изменить правила общения коллекторов с должниками
В России сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен, у них может появиться возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.