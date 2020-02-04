Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

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