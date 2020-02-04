Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Читать в источнике
Комментировать2472

Подробнее о событии

Как президенту предлагали остаться еще на шесть лет безо всяких выборов

Коммерсантъ14:21

Путин рассказал о предложенных им поправках к Конституции

RT на русском13:20

Президент Путин утверждает, что предложил поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия

Эхо Москвы10:00

Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления полномочий

ТАСС06:55

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

РИА Новости12:24

Путин не увидел ничего необычного в поправках в Конституцию

РБК08:02

Путин выразил надежду на принятие поправок в Конституцию за три месяца с небольшим

Интерфакс06:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по Сирии.
Газета.Ru 15:10
Хоккей

«Фрелунда» стала победителем хоккейной Лиги чемпионов

«Фрелунда» выиграла Лигу чемпионов в четвертый раз в своей истории, ранее завоевав трофей в 2016, 2017 и 2019 годах.
Матч ТВ 15:39
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
Технологии

Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем

Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
3DNews 13:34
Армия и оружие

Владимир Карасёв: Поляки смеются над сделкой по F-35

«Русская угроза» заставляет польских небратьев снимать последнюю рубаху ради закупки американского оружия На днях Министерство обороны Польши подписало контракт с США на покупку 32 многофункциональных самолетов F-35 на сумму 4,6 миллиарда долларов.
Новостной фронт 02 февраля в 07:26
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Gorodche.ru 02:59
Происшествия

Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии

Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
ТАСС 13:52
Космос

Путин поговорит с Рогозиным о поддержке проектов изучения стратосферы

Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным о сопровождении и поддержке проектов, связанных с аэрокосмической тематикой и стратонавтикой.
РИА Новости 07:32
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Футбол

Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»

Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Газета.Ru 11:52
Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском вчера в 02:55
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском 15:03
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости 02 февраля в 19:07
Общество

Попова сообщила об условиях карантина для вывезенных из Китая россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине в Тюменской области россиян, которых эвакуировали из Китая из-за вирусной инфекции.
РБК 14:53
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко пожаловалась на тренировочные схватки

Актуальные Новости 13:08
Общество

Водонаева назвала ведущих федеральных телеканалов проститутками

Lenta.ru 12:07
Хоккей

Овечкин нанес травму Самсонову на тренировке «Вашингтона»

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин на утренней тренировке случайно угодил шайбой в шлем голкиперу Илье Самсонову, в результате чего тот получил повреждение.
Российская газета 13:08
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
РБК 15:10
Шоу-бизнес

Любовь Успенская выкупила дочь за 100 тысяч

Успенская буквально выкупила у сведущих людей информацию о том, где находится её дочь, за 100 тысяч рублей.
7Дней.ру 12:00
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:21
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 15:34
Гаджеты

Xiaomi представил смартфон Poco X2

Poco – новый бренд компании Xiaomi представили в индии первый смартфон.
ToDay News Ufa 03:35
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
РИА Новости 10:41
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак

Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Uznayvse.ru 14:49
Шоу-бизнес

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Газета Metro вчера в 02:30
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Кино

Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
News.ru 07:12
Общество

В России могут изменить правила общения коллекторов с должниками

В России сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен, у них может появиться возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.
REGNUM 00:59
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное