Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
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Путин рассказал о предложенных им поправках к Конституции

RT на русском13:20

Президент Путин утверждает, что предложил поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия

Эхо Москвы10:00

Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления полномочий

ТАСС06:55

Путин: предложил поправки в Конституцию не для продления своих полномочий

Коммерсантъ06:38

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

РИА Новости12:24

Путин не увидел ничего необычного в поправках в Конституцию

РБК08:02

Путин выразил надежду на принятие поправок в Конституцию за три месяца с небольшим

Интерфакс06:59
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
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РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 01:40
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Смолов рассказал о проблемах российских футболистов за рубежом

Новичок "Сельты" нападающий Федор Смолов поделился мнением о проблемах российских футболистов за рубежом.
Газета.Ru 13:13
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Кива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским

Кива резко отреагировал на просьбу журналистов объяснить произошедшее.
ФАН 09:07
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Харрисон Форд снимется в пятой части «Индианы Джонса»

News.ru 09:10
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В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка

В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Вести.Ru 07:21
Политика

Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Политика

Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
РИА Новости вчера в 12:59
Экономика

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
ТАСС 07:04
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Lenta.ru 03:11
Энергетика

Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Lenta.ru 09:41
Футбол

Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»

Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Махачкалинские известия вчера в 02:50
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
Наука

Медики обнаружили способ снизить количество рецидивов аритмии

Специалисты по сердечно-сосудистой хирургии провели клиническое исследование в центрах разных стран и выяснили, что ренальная денервация( разрушение нерва в почечной артерии при помощи электричества), которую применяют вместе с обычной катетерной абляцией(изоляция легочных вен) дает отличные результаты и позволяет значительно снизить риск рецидивов нарушения работы сердца.
Волга-Медиа 06:28
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru 10:19
Общество

«Магнит» приостановил поставку китайских фруктов и овощей

Один крупнейших отечественных продуктовых ритейлеров «Магнит» приостановил поставки овощей и фруктов из Китая в связи с ситуацией с коронавирусом.
Gazeta.SPb вчера в 07:03
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru 12:05
Футбол

Главные вопросы в истории с Кокориным. Мы собрали их все вместе

Если верить информации, которую недавно в своём телеграмм-канале опубликовал Василий Уткин, январские проблемы Кокорина начались после звонка первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко председателю правления «Газпрома» и главному покровителю «Зенита» Алексею Миллеру.
Чемпионат 13:30
Здоровье

Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
MedikForum.ru 12:07
Политика

Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
RT на русском 06:45
Здоровье

Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака

ToDay News Ufa вчера в 10:22
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости 02 февраля в 19:07
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Здоровье

Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысячи

Количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысячи, заявили во вторник во Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 13:23
Единоборства

Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 02:15
Политика

Путин рассмешил участников встречи в Череповце

ТВ Центр 08:11
Происшествия

Мосгорсуд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранту механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Азату Мифтахову.
Коммерсантъ 12:00
Политика

В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России

Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Lenta.ru 12:16
Общество

Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области

Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
Известия 08:08
Общество

33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка

Pravda.Ru 13:56
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
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