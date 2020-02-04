Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Общество РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Экономика ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.

Наука Медики обнаружили способ снизить количество рецидивов аритмии Специалисты по сердечно-сосудистой хирургии провели клиническое исследование в центрах разных стран и выяснили, что ренальная денервация( разрушение нерва в почечной артерии при помощи электричества), которую применяют вместе с обычной катетерной абляцией(изоляция легочных вен) дает отличные результаты и позволяет значительно снизить риск рецидивов нарушения работы сердца.

Общество «Магнит» приостановил поставку китайских фруктов и овощей Один крупнейших отечественных продуктовых ритейлеров «Магнит» приостановил поставки овощей и фруктов из Китая в связи с ситуацией с коронавирусом.

Происшествия Чеченского блогера убили во Франции Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.

Футбол Главные вопросы в истории с Кокориным. Мы собрали их все вместе Если верить информации, которую недавно в своём телеграмм-канале опубликовал Василий Уткин, январские проблемы Кокорина начались после звонка первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко председателю правления «Газпрома» и главному покровителю «Зенита» Алексею Миллеру.

Здоровье Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.

Политика Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.