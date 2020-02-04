Политика
РИА НовостиПутин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
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Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Футбол
Смолов рассказал о проблемах российских футболистов за рубежом
Новичок "Сельты" нападающий Федор Смолов поделился мнением о проблемах российских футболистов за рубежом.
Политика
Кива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским
Кива резко отреагировал на просьбу журналистов объяснить произошедшее.
Происшествия
В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка
В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Политика
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Энергетика
Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Футбол
Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»
Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Наука
Медики обнаружили способ снизить количество рецидивов аритмии
Специалисты по сердечно-сосудистой хирургии провели клиническое исследование в центрах разных стран и выяснили, что ренальная денервация( разрушение нерва в почечной артерии при помощи электричества), которую применяют вместе с обычной катетерной абляцией(изоляция легочных вен) дает отличные результаты и позволяет значительно снизить риск рецидивов нарушения работы сердца.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Общество
«Магнит» приостановил поставку китайских фруктов и овощей
Один крупнейших отечественных продуктовых ритейлеров «Магнит» приостановил поставки овощей и фруктов из Китая в связи с ситуацией с коронавирусом.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Футбол
Главные вопросы в истории с Кокориным. Мы собрали их все вместе
Если верить информации, которую недавно в своём телеграмм-канале опубликовал Василий Уткин, январские проблемы Кокорина начались после звонка первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко председателю правления «Газпрома» и главному покровителю «Зенита» Алексею Миллеру.
Здоровье
Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
Политика
Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Здоровье
Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысячи
Количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысячи, заявили во вторник во Всемирной организации здравоохранения.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном
Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Политика
Путин рассмешил участников встречи в Череповце
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранту механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Азату Мифтахову.
Политика
В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России
Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Общество
Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области
Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.