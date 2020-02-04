Политика
РИА НовостиПутин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
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Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы ВПП в Уфе
Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находились 183 пассажира, выехал за пределы взлетной полосы в аэропорту Уфы.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третьего ребенка
Милла Йовович родила третьего ребенка.
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Общество
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранту механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Азату Мифтахову.
Политика
На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне
Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала НАШ из-за слов о гражданской войне в Донбассе.
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Здоровье
Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
Здоровье
Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства
Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Культура
Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале
Здоровье
Эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки
Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов посчитал самыми опасными газированные химические алкогольные напитки.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в Евровидении от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Общество
В Северной Осетии запущена Зарамагская ГЭС-1
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес третью операцию
Оказалось, в парижской клинике, откуда Лепс потом отправился на итальянский курорт, ему сделали под общим наркозом операцию на голосовых связках.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Экономика
Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству
Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Технологии
Обновление Windows 10 вызывает «синий экран смерти»
Кумулятивное обновление KB4041676, выпущенное для Windows 10 версии 1703 10 октября 2017 года, приводило к «синему экрану смерти» после обязательной перезагрузки системы, 100 % нагрузке на диск и зависанию системы на этапе установки обновления.
Политика
Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
По заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль пока не направлял приглашение руководству Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве, передает ТАСС.
Политика
СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
Политика
Украина победила Россию в торговом споре
Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.
Экономика
Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля
По данным ассоциации, с 5 февраля за основу будет взят курс, установленный Центробанком в понедельник, 3 февраля, когда стоимость € 1 составила почти 71 руб. В декабре 2019 года о подорожании авиабилетов сообщили сервисы по бронированию.