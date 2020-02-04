Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
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Путин выразил надежду на принятие поправок в Конституцию за три месяца с небольшим

Интерфакс06:59

Президент Путин утверждает, что предложил поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия

Эхо Москвы10:00

Путин: предложил поправки в Конституцию не для продления своих полномочий

Коммерсантъ06:38

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

РИА Новости12:24

Путин не увидел ничего необычного в поправках в Конституцию

РБК08:02

Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

RT на русском06:43

Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления полномочий

ТАСС06:55
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:43, Ашберн
Футбол

Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»

Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Газета.Ru 11:52
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы ВПП в Уфе

Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находились 183 пассажира, выехал за пределы взлетной полосы в аэропорту Уфы.
Свободная Пресса 00:43
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка

Милла Йовович родила третьего ребенка.
Super.ru 02 февраля в 17:16
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:01
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Общество

Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

РИА Новости 10:06
Происшествия

Мосгорсуд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранту механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Азату Мифтахову.
Коммерсантъ 12:00
Политика

На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне

Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала НАШ из-за слов о гражданской войне в Донбассе.
РИА Новости 10:24
Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском вчера в 02:55
Здоровье

Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
MedikForum.ru 12:07
Здоровье

Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства

Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Новый Калининград.Ru 04:37
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru вчера в 14:04
Здоровье

Эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки

Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов посчитал самыми опасными газированные химические алкогольные напитки.
Известия 10:46
Общество

Арестованный боксер рассказал о сломанном носе росгвардейца

Газета.Ru 11:30
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в Евровидении от России

В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
ToDay News Ufa вчера в 06:54
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Происшествия

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru 10:12
Общество

В Северной Осетии запущена Зарамагская ГЭС-1

Российская газета 07:01
Шоу-бизнес

Григорий Лепс перенес третью операцию

Оказалось, в парижской клинике, откуда Лепс потом отправился на итальянский курорт, ему сделали под общим наркозом операцию на голосовых связках.
Городовой вчера в 07:32
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Экономика

Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству

Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Известия 07:17
Технологии

Обновление Windows 10 вызывает «синий экран смерти»

Кумулятивное обновление KB4041676, выпущенное для Windows 10 версии 1703 10 октября 2017 года, приводило к «синему экрану смерти» после обязательной перезагрузки системы, 100 % нагрузке на диск и зависанию системы на этапе установки обновления.
ToDay News Ufa 10:22
Политика

Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Газета.Ru 10:16
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

По заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль пока не направлял приглашение руководству Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве, передает ТАСС.
Инфорос 05:27
Политика

СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
РИА Новости 10:50
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости вчера в 09:33
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

Российская газета 02:29
Политика

Украина победила Россию в торговом споре

Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.
Lenta.ru 12:06
Экономика

Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

По данным ассоциации, с 5 февраля за основу будет взят курс, установленный Центробанком в понедельник, 3 февраля, когда стоимость € 1 составила почти 71 руб. В декабре 2019 года о подорожании авиабилетов сообщили сервисы по бронированию.
РБК 08:32
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