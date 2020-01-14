Политика

УтроNewsУтроNewsПутин попросил Кудрина проконтролировать реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.
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«Знаю, что в этой связи часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами, но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения», — цитирует
 Путина пресс-служба Кремля.
RT на русском03:00

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Путин попросил Кудрина проконтролировать нацпроекты

РБК04:15

Путин попросил Кудрина контролировать исполнение нацпроектов

РИА Новости02:39

Путин попросил Кудрина проконтролировать исполнение нацпроектов

Lenta.ru03:01

Путин попросил Кудрина проконтролировать исполнение нацпроектов

RT на русском03:00

Путин: Счетная палата должна контролировать исполнение нацпроектов

ТАСС02:55

Путин попросил Кудрина заняться контролем нацпроектов

Коммерсантъ03:20

Путин попросил Кудрина контролировать исполнение нацпроектов

Известия02:38
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По словам Карпина, Салаху для перехода в «Спартак» не хватило желания.
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Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

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Телеканал Showtime решил продлить сериал "Бесстыдники" (Shameless) на 11 сезон, который станет финальным.
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