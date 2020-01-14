с чего всё началось

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.

Экономика Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.

Энергетика Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15% Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2019 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 15,4% и составили $37,74 млрд.

Общество Сервис доставки продуктов Golama закрывается Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.

Происшествия В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.

Биатлон Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Происшествия Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.

Политика В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.