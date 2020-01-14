Политика
УтроNewsПутин попросил Кудрина проконтролировать реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.
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с чего всё началось
«Знаю, что в этой связи часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами, но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.RT на русском03:00
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Музыка
Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти
Здоровье
Свыше 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2019 году
В ведомстве уточнили, что диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2,1 млн жителей региона.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
Политика
Дональд и Иванка Трамп посетят Всемирный экономический форум в Давосе
Как сообщал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума.
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2019 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 15,4% и составили $37,74 млрд.
Общество
Сервис доставки продуктов Golama закрывается
Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Биатлон
Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Футбол
Карпин заявил о несостоявшемся переходе Салаха в «Спартак»
По словам Карпина, Салаху для перехода в «Спартак» не хватило желания.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков рассказал, почему они с женой не завели детей
По словам Меньшикова, жена постоянно поддерживала его после смерти матери.
Экономика
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Кино
Сериал «Бесстыдники» продлили на 11 сезон
Телеканал Showtime решил продлить сериал "Бесстыдники" (Shameless) на 11 сезон, который станет финальным.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Политика
В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
Наука
Ученые выделили четыре основных типа старения
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Синоптик пообещал россиянам теплую весну
Весна 2020 года будет теплее, чем положено по климатической норме.
Общество
Генпрокуратура не нашла коррупции в декларации прокурора Москвы
Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы Дениса Попова.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Энергетика
Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин
Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.