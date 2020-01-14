с чего всё началось

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.

Энергетика В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.

Общество Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы пожаловался на слишком длинный гимн России, который, по его мнению, тяжело исполнять женщинам и детям.

Гаджеты Qualcomm развязала ценовую войну, производители смартфонов отказываются от платформ MediaTek Хорошая сама по себе платформа MediaTek Dimensity 1000 стала первой жертвой ценовой войны, развязанной Qualcomm Обычно снижение стоимости однокристальных систем начинается через 3-6 месяцев с момента их производства и начала отгрузок, это позволяет производителям смартфонов снижать стоимость как уже имеющихся в продаже, так и новых моделей.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Происшествия Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что признан потерпевшим по делу полицейских, которые его задерживали в июне 2019 года в центре Москвы.

Общество Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.

Шоу-бизнес Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18 В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

Происшествия В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.

Общество Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.

Политика Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения с союзниками «Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен», — говорится в заявлении ведомства.

Политика Франция, Британия и ФРГ запустят механизм по разрешению споров в СВПД Франция, Великобритания и Германия сообщат Европейскому союзу об активизации механизма по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Политика Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Экономика Работающим ивановским пенсионерам пенсии не проиндексировали Как уже сообщал КстатиNеws, с 1 января 2020 года неработающим пенсионерам проиндексировали страховые пенсии на 6,6%, об этом сообщает пресс-служба ивановского отделения ПФР.