Политика

Вести.RuВести.RuПутин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета

Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
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с чего всё началось
Центральный банк России должен наблюдать за переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, заявил
 президент Владимир Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
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Подробнее о событии

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Вести.Ru08:22

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РЕН ТВ10:40

Путин попросил Набиуллину следить за процессом перехода застройщиков на эскроу-счета

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