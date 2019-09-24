Политика
Вести ФМПутин призвал ЦБ наблюдать за ситуацией с внедрением эскроу-счетов
Набиуллина, в свою очередь, доложила главе государства о том, что процесс перехода на механизм эскроу-счетов идёт не без проблем. Российские застройщики с 1 июля лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Футбол
Леонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»
Спорт день за днем 12:01
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Общество
Ректор уральского вуза объяснил мониторинг соцсетей студентов
Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин объяснил, что вуз наладил системный мониторинг соцсетей студентов для их безопасности.
РБК 12:56
Хоккей
«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Политика
Песков рассказал об осложнениях в вопросе мирного договора с Японией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россия столкнулась с еще одним препятствием на пути к заключению мирного договора с Японией.
Московский Комсомолец 11:22
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru 12:46
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии
Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
Российская газета 02:15
Политика
Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Кино
Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.
RuNews24.ru вчера в 04:13
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Общество
Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне
Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.
Газета.Ru 11:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье
Ксения Собчак поделилась с поклонниками кадром из храма в венчальном платье.
Актуальные Новости 03:57
Культура
В Минкульте назвали ошибкой публикацию «Культурного норматива для школьников»
Список культурных нормативов для школьников был опубликован без согласования с руководством министерства, что привело к его ложной интерпретации, сообщила журналистам статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова.
Интерфакс 12:02
Происшествия
Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»
Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .
Znak.com 12:37
Футбол
Технический спонсор подал в суд на «Ливерпуль»
Sportbox.RU 07:14
Космос
Корабли для полетов на Луну для NASA построит Lockheed Martin
Евразия Daily вчера в 21:59
Авто
Россиян предупреждают о грядущем росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня 22 сентября в 21:34
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Футбол
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна 06:30
Недвижимость
Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия 08:18
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35
Гаджеты
Apple перенесет производство Mac Pro в США
Что касается более доступных продуктов Apple - аналитики считают их производство в США невыгодным.
Ридус 05:25