Политика

Вести ФМВести ФМПутин призвал ЦБ наблюдать за ситуацией с внедрением эскроу-счетов

Набиуллина, в свою очередь, доложила главе государства о том, что процесс перехода на механизм эскроу-счетов идёт не без проблем. Российские застройщики с 1 июля лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин: Нужно финансово поддержать регионы в строительном секторе

РЕН ТВ10:40

Путин на встрече с главой ЦБ: нужно поддержать регионы в стройсекторе

РИА Новости07:20

Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета

Вести.Ru08:22

Путин поручил ЦБ координировать изменения в долевом строительстве

News.ru08:10

Путин попросил Набиуллину следить за процессом перехода застройщиков на эскроу-счета

Интерфакс07:48

Путин попросил ЦБ внимательно наблюдать за ситуацией с внедрением механизма эскроу-счетов

ТАСС07:27

Путин поручил главе ЦБ следить за переходом застройщиков на эскроу-счета

РБК10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

Газета.Ru 12:42
Футбол

Леонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»

Спорт день за днем 12:01
Политика

Трамп поставил ультиматум по помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Общество

Ректор уральского вуза объяснил мониторинг соцсетей студентов

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин объяснил, что вуз наладил системный мониторинг соцсетей студентов для их безопасности.
РБК 12:56
Хоккей

«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Политика

Песков рассказал об осложнениях в вопросе мирного договора с Японией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россия столкнулась с еще одним препятствием на пути к заключению мирного договора с Японией.
Московский Комсомолец 11:22
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru 12:46
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии

Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
Российская газета 02:15
Политика

Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее

В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Волейбол

Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы

Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Кино

Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»

Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.
RuNews24.ru вчера в 04:13
Общество

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Общество

Магазин IKEA отказался от напоминающей о холокосте рекламе

Lenta.ru 12:23
Общество

Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне

Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.
Газета.Ru 11:21
Кино

Джона Хилл сыграет злодея в «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном

Кinomania 05:29
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье

Ксения Собчак поделилась с поклонниками кадром из храма в венчальном платье.
Актуальные Новости 03:57
Культура

В Минкульте назвали ошибкой публикацию «Культурного норматива для школьников»

Список культурных нормативов для школьников был опубликован без согласования с руководством министерства, что привело к его ложной интерпретации, сообщила журналистам статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова.
Интерфакс 12:02
Происшествия

Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»

Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .
Znak.com 12:37
Футбол

Технический спонсор подал в суд на «Ливерпуль»

Sportbox.RU 07:14
Космос

Корабли для полетов на Луну для NASA построит Lockheed Martin

Евразия Daily вчера в 21:59
Авто

Россиян предупреждают о грядущем росте цен на автомобили

Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня 22 сентября в 21:34
Происшествия

Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы

Известия 05:42
Экономика

Богатейшие семьи спешно запасаются наличными

Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Футбол

Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022

Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна 06:30
Недвижимость

Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО

Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия 08:18
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Футбол

Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился

Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35
Гаджеты

Apple перенесет производство Mac Pro в США

Что касается более доступных продуктов Apple - аналитики считают их производство в США невыгодным.
Ридус 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное