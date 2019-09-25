Экономика
Вести.RuПутин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета
Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
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Путин попросил Набиуллину следить за процессом перехода застройщиков на эскроу-счета
Интерфаксвчера в 07:48
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Политика
Лотерею грин-карт США могут запретить в России
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
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Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».
RT на русском вчера в 17:23
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
Абэ заявил о необходимости реформы Совбеза ООН
Токио открыто выступает за расширение числа постоянных членов Совбеза ООН Япония считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН, заявил японский премьер Синдзо Абэ.
Аргументы и Факты 01:04
Политика
Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17
Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика
Украинский экс-министр предложил способ заработать на «плохой России»
"Плохая Россия" предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, и Киеву следует этим воспользоваться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Авто
Volkswagen рассказала о новом Jetta для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 05:36
Гаджеты
Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян
Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
Ferra вчера в 09:01
Музыка
Названы имена участников от России на «Детском Евровидении-2019»
Стало известно, кто будет представлять Россию на "Детском Евровидении" в этом году. Отборочный тур прошел в Москве.
Piter.tv 02:40
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Транспорт
В Пулково раскрыли список из 33 стран для полётов по «открытому небу»
Планируется, что Полково до конца года сможет приобрести седьмую степень свободы и тем самым станет первым аэропортом в России, из которого смогут совершать перелеты иностранные авиакомпании без посадки в стране регистрации перевозчика.
78.ru 02:56
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Баскетбол
Капитан сборной России по регби прокомментировал поражение от Самоа
Pravda.Ru вчера в 11:09
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:08
Происшествия
В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине
РИА Новости 03:12
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым
В последнее время в Сети ходят слухи о разводе актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова.
Bimru.ru 02:41
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Футбол
Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»
Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».
RT на русском 01:42
Происшествия
Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве на Тихорецком бульваре четверо с молотком напали на местного жителя и отобрали у него рюкзак с 20 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 01:54
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Энергетика
«Транснефть» сообщила о повышенном содержании хлора в нефти «Роснефти»
В течение первых восьми месяцев 2019 года «Роснефть» сдавала с систему трубопроводов нефть со средневзвешенным содержанием хлорорганических соединений 1,7 ppm (миллионной доли), сообщила пресс-служба «Транснефти».
REGNUM вчера в 02:41
Общество
Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии
ТАСС 23 сентября в 09:03