Экономика

Вести.RuВести.RuПутин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета

Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
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Путин поручил ЦБ координировать изменения в долевом строительстве

News.ruвчера в 08:10

Путин поручил главе ЦБ следить за переходом застройщиков на эскроу-счета

РБКвчера в 10:19

Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета

Вести.Ruвчера в 08:22

Путин: Нужно финансово поддержать регионы в строительном секторе

РЕН ТВвчера в 10:40

Путин попросил Набиуллину следить за процессом перехода застройщиков на эскроу-счета

Интерфаксвчера в 07:48

Путин попросил ЦБ внимательно наблюдать за ситуацией с внедрением механизма эскроу-счетов

ТАССвчера в 07:27

Путин на встрече с главой ЦБ: нужно поддержать регионы в стройсекторе

РИА Новостивчера в 07:20
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Политика

Лотерею грин-карт США могут запретить в России

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
Ридус вчера в 18:55
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика

Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения

К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика

Абэ заявил о необходимости реформы Совбеза ООН

Токио открыто выступает за расширение числа постоянных членов Совбеза ООН Япония считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН, заявил японский премьер Синдзо Абэ.
Аргументы и Факты 01:04
Политика

Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17

Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37
Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика

Украинский экс-министр предложил способ заработать на «плохой России»

"Плохая Россия" предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, и Киеву следует этим воспользоваться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия

Отряд воина-шамана прекратил поход на Москву и Путина

Чита.Ру 01:45
Происшествия

В Кирове пресекли массовое убийство в школе

В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Авто

Volkswagen рассказала о новом Jetta для России

Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 05:36
Гаджеты

Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян

Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
Ferra вчера в 09:01
Музыка

Названы имена участников от России на «Детском Евровидении-2019»

Стало известно, кто будет представлять Россию на "Детском Евровидении" в этом году. Отборочный тур прошел в Москве.
Piter.tv 02:40
Транспорт

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Транспорт

В Пулково раскрыли список из 33 стран для полётов по «открытому небу»

Планируется, что Полково до конца года сможет приобрести седьмую степень свободы и тем самым станет первым аэропортом в России, из которого смогут совершать перелеты иностранные авиакомпании без посадки в стране регистрации перевозчика.
78.ru 02:56
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Баскетбол

Капитан сборной России по регби прокомментировал поражение от Самоа

Pravda.Ru вчера в 11:09
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Кино

Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»

Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:08
Происшествия

В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине

РИА Новости 03:12
Шоу-бизнес

Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым

В последнее время в Сети ходят слухи о разводе актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова.
Bimru.ru 02:41
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк написала завещание

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Футбол

Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»

Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».
RT на русском 01:42
Происшествия

Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей

В Москве на Тихорецком бульваре четверо с молотком напали на местного жителя и отобрали у него рюкзак с 20 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 01:54
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Энергетика

«Транснефть» сообщила о повышенном содержании хлора в нефти «Роснефти»

В течение первых восьми месяцев 2019 года «Роснефть» сдавала с систему трубопроводов нефть со средневзвешенным содержанием хлорорганических соединений 1,7 ppm (миллионной доли), сообщила пресс-служба «Транснефти».
REGNUM вчера в 02:41
Общество

Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии

ТАСС 23 сентября в 09:03
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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