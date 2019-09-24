Экономика
Вести.RuПутин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета
Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
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Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science вчера в 08:59
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Авто
Россиян предупредили о скором росте цен на автомобили
Управляющие дилерских центров советуют российским покупателям не откладывать приобретение новых машин до 2020 года.
Новые автомобили вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Политика
Лавров назвал позором отказ США выдать визы российским дипломатам
Отказ выдать визы российской делегации является настоящим позором для США, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.
Ведомости 19:33
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 22 сентября в 11:21
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 13:48
Футбол
Слуцкий рассказал голландцам историю, как закончил карьеру игрока из-за кошки. Она еще жива
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире Npo 1 рассказал, как закончилась его карьера футболиста.
Спорт-Экспресс 20:09
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Наука
Ученые выяснили, почему мозг стирает сны
Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.
Взгляд.ру 03:21
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт
Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
Газета.Ru 04:49
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского в отношениях с РФ
Герман считает, что министром должен был быть человек, с которым бы разговаривали и Запад, и Восток.
Государственные Вести 04:21
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
Путешествия
Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая
Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".
Интерфакс 18:03
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Политика
Адвокат заявил, что Янукович готовится к возвращению на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович готовится к возвращению на Украину, заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева.
Радио Sputnik 03:34
Армия и оружие
В МИД оценили планы США усилить военный потенциал на Ближнем Востоке
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что планы США нарастить военный потенциал на Ближнем Востоке не помогут процессу урегулирования ситуации в зоне Персидского залива.
RT на русском 20:30
Транспорт
В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения
В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
REGNUM вчера в 08:53
Политика
Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении
Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.
РБК 09:36
Футбол
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги от клуба четвертого дивизиона
Финалисты Лиги чемпионов-2019 уступили «Колчестеру», представляющему четвертый по силе дивизион (лигу 2). Действующий победитель Кубка «Манчестер Сити» разгромил «Престон Норт Энд» и вышел в 1/8 финала.
Спорт-Экспресс 16:59