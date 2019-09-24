Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".

Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета

Наука Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.

Политика В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Авто Россиян предупредили о скором росте цен на автомобили Управляющие дилерских центров советуют российским покупателям не откладывать приобретение новых машин до 2020 года.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.

Политика Лавров назвал позором отказ США выдать визы российским дипломатам Отказ выдать визы российской делегации является настоящим позором для США, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Общество 1 октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.

Кино В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона» Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Наука Ученые выяснили, почему мозг стирает сны Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.

Экономика Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.

Политика На Украине назвали главную ошибку Зеленского в отношениях с РФ Герман считает, что министром должен был быть человек, с которым бы разговаривали и Запад, и Восток.

Технологии Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Здоровье Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.

Путешествия Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Политика Адвокат заявил, что Янукович готовится к возвращению на Украину Бывший президент Украины Виктор Янукович готовится к возвращению на Украину, заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева.

Армия и оружие В МИД оценили планы США усилить военный потенциал на Ближнем Востоке Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что планы США нарастить военный потенциал на Ближнем Востоке не помогут процессу урегулирования ситуации в зоне Персидского залива.

Транспорт В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.

Политика Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.