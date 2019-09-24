с чего всё началось

Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".

Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Происшествия Путь шамана окончен. Габышев возвращается домой Путь шамана Саши, который шел изгонять бесов из президента Владимира Путина, сообщил СМИ, что возвращается домой.

Интернет Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.

Транспорт По Крымскому мосту прошел тестовый поезд Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.

Игры В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.

Политика «Ъ» узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

Авто Volkswagen рассказал о новом Jetta для РФ Volkswagen раскрыл первую информацию о седане Jetta для рынка России.

Общество МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.

Политика США объяснили невыдачу виз российской делегации Представитель Госдепартамента США прокомментировала отказ в выдаче американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Политика США рассекретят информацию по расследованию атак на саудовские НПЗ США намерены рассекретить информацию по расследованию атак на Саудовскую Аравию, заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

Армия и оружие Эрдоган призвал запретить ядерное оружие или «разрешить всем» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливым то, что ядерное оружие используется как рычаг давления.

Экономика В Fitch назвали главные препятствия для повышения рейтинга России Санкционные риски и низкие темпы экономического роста России являются главным препятствием для повышения долгосрочного кредитного рейтинга России, заявил старший директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтинга Эрик Ариспе в ходе ежегодной конференции Fitch Ratings «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России 2019».

Авто Nissan представил обновленный внедорожник Patrol Компания Nissan представила обновленный внедорожник Patrol шестого поколения.

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Авто Сбербанк готовит запуск сервиса по продаже автомобилей Официального релиза с разъяснениями по поводу запуска нового сервиса Сбербанк пока не выпускал, однако по имеющейся в СМИ информации его хотят создать по аналогии с «ДомКлик», который банк запустил в 2017 году.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической 54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.

Гаджеты Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании.

Происшествия Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.

Авто В России появился новый Toyota Land Cruiser 200 Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

Футбол От Rambler потребовали 235 млн за пиратские записи матчей В «Телеспорт» требуют, чтобы Rambler Group перестала распространять чужие записи незаконным способом, а в качестве компенсации должно быть выплачено 235 миллионов рублей.