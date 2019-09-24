Политика
Вести.RuПутин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета
Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
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Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия
Путь шамана окончен. Габышев возвращается домой
Путь шамана Саши, который шел изгонять бесов из президента Владимира Путина, сообщил СМИ, что возвращается домой.
LentaChel.ru 22 сентября в 08:55
Интернет
Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов
Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.
Актуальные Новости 02:16
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru 08:15
Игры
В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт
Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
Игромания.ру вчера в 11:27
Политика
«Ъ» узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам
Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.
Коммерсантъ 17:01
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Авто
Volkswagen рассказал о новом Jetta для РФ
Volkswagen раскрыл первую информацию о седане Jetta для рынка России.
Тарантас Ньюс 05:24
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Политика
США объяснили невыдачу виз российской делегации
Представитель Госдепартамента США прокомментировала отказ в выдаче американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Lenta.ru 16:21
Политика
США рассекретят информацию по расследованию атак на саудовские НПЗ
США намерены рассекретить информацию по расследованию атак на Саудовскую Аравию, заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
РИА Новости 15:06
Армия и оружие
Эрдоган призвал запретить ядерное оружие или «разрешить всем»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливым то, что ядерное оружие используется как рычаг давления.
Известия 17:00
Экономика
В Fitch назвали главные препятствия для повышения рейтинга России
Санкционные риски и низкие темпы экономического роста России являются главным препятствием для повышения долгосрочного кредитного рейтинга России, заявил старший директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтинга Эрик Ариспе в ходе ежегодной конференции Fitch Ratings «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России 2019».
Rambler News Service 09:33
Авто
Nissan представил обновленный внедорожник Patrol
Компания Nissan представила обновленный внедорожник Patrol шестого поколения.
Коммерсантъ 09:37
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Авто
Сбербанк готовит запуск сервиса по продаже автомобилей
Официального релиза с разъяснениями по поводу запуска нового сервиса Сбербанк пока не выпускал, однако по имеющейся в СМИ информации его хотят создать по аналогии с «ДомКлик», который банк запустил в 2017 году.
Автостат 04:36
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru 07:41
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании.
Ведомости 12:37
Происшествия
Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле
Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.
Московский Комсомолец 12:16
Авто
В России появился новый Toyota Land Cruiser 200
Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня вчера в 12:24
Происшествия
СК РФ раскрыл дело об убийстве Михаила Круга
Ютазинская новь вчера в 08:24
Футбол
От Rambler потребовали 235 млн за пиратские записи матчей
В «Телеспорт» требуют, чтобы Rambler Group перестала распространять чужие записи незаконным способом, а в качестве компенсации должно быть выплачено 235 миллионов рублей.
Metaratings 08:01
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
REGNUM вчера в 19:22
Культура
Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы 16:03
Политика
Джонсон считает «очень позитивной» свою политику в отношении России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал очень позитивной свою политику в отношении России.
ТАСС 17:31