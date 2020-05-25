Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПутин попросил РЖД по минимуму сокращать инвестиции в реальный сектор

Президент России Владимир Путин попросил ОАО "РЖД" по минимум сокращать инвестиции в реальный сектор экономики. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с главой компании Олегом Белозеровым.
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РЖД урезали инвестиции в проектирование

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Полезные дороги: сокращение инвестпрограммы РЖД не скажется на гражданах

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Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

ТАССвчера в 07:00
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Экономика

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
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Ученые объяснили загадку Тунгусского метеорита

Российские ученые предположили, что Тунгусский феномен может объясняться не падением метеорита, а влиянием железного астероида, пролетевшего над Землей и продолжившего свое путешествие по космосу.
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
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«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
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В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

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Белковый завтрак поможет избежать переедания в течение дня

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Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области

Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
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В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом

В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
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Армия и оружие

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Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
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Водолазы аварийно-спасательной службы обнаружили в реке тело трехлетнего мальчика, поиски которого велись с понедельника в Пономаревском районе Оренбургской области.
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Происшествия

В Кронштадте неизвестные пожарили шашлыки на вечном огне

Установлено, что около 23 часов в воскресенье к мемориалу «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» на Якорной площади подъехал автомобиль Skoda Octavia, из которого вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника.
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ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:52
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Футбол

«Болельщики других клубов нам завидуют — ведь у ЦСКА есть Гинер». Президенту армейцев — 60

Президент Гинер всегда ставил перед ЦСКА только самые высокие задачи, при этом обеспечивал идеальные условия для команды.
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Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Единоборства

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Совсем недавно Генри Сехудо был чемпионом в двух весовых категориях, а теперь он уже не числится в официальных рейтингах UFC.
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На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020

Публикуем уточненное расписание ЕГЭ-2020.
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В Индии родители по ошибке заживо похоронили младенца

Газета.Ru 01:17
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Экономика

Глава «Траста» сообщил о долге структур Мамута в 23,5 млрд руб

В конце апреля «Траст» получил досрочную выплату в размере 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд» (связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys), перечислил Соколов.
РБК 02:00
Армия и оружие

В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ

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Политика

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Названы сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»

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Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России

Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
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Общество

На Сахалине откроются кафе, рестораны и столовые

Отмечается, что кафе, рестораны и столовые будут работать с 7 до 21 часа с ограничениями: запрещены кальяны, массовые мероприятия и шведские столы.
Газета.Ru вчера в 04:55
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Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

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Олег Валентинович Белозёров
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Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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