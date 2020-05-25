Экономика
РЕН ТВПутин попросил РЖД по минимуму сокращать инвестиции в реальный сектор
Президент России Владимир Путин попросил ОАО "РЖД" по минимум сокращать инвестиции в реальный сектор экономики. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с главой компании Олегом Белозеровым.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 24 мая в 05:20
Экономика
Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис
В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
Космос
Ученые объяснили загадку Тунгусского метеорита
Российские ученые предположили, что Тунгусский феномен может объясняться не падением метеорита, а влиянием железного астероида, пролетевшего над Землей и продолжившего свое путешествие по космосу.
Рамблер вчера в 03:28
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru вчера в 09:51
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru вчера в 03:22
Общество
Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 24 мая в 02:21
Наука
Белковый завтрак поможет избежать переедания в течение дня
Rusargument вчера в 13:29
Происшествия
Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области
Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Газета.Ru 01:41
Здоровье
В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом
В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Происшествия
В Оренбургской области нашли тело пропавшего трехлетнего ребенка
Водолазы аварийно-спасательной службы обнаружили в реке тело трехлетнего мальчика, поиски которого велись с понедельника в Пономаревском районе Оренбургской области.
ТАСС 01:43
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлыки на вечном огне
Установлено, что около 23 часов в воскресенье к мемориалу «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» на Якорной площади подъехал автомобиль Skoda Octavia, из которого вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника.
78.ru 01:44
Здоровье
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:52
Футбол
«Болельщики других клубов нам завидуют — ведь у ЦСКА есть Гинер». Президенту армейцев — 60
Президент Гинер всегда ставил перед ЦСКА только самые высокие задачи, при этом обеспечивал идеальные условия для команды.
Спорт-Экспресс 02:00
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Единоборства
Генри Сехудо пропал из рейтингов UFC
Совсем недавно Генри Сехудо был чемпионом в двух весовых категориях, а теперь он уже не числится в официальных рейтингах UFC.
Юфсбет вчера в 01:00
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020
Публикуем уточненное расписание ЕГЭ-2020.
Первый Тульский 01:53
Экономика
Глава «Траста» сообщил о долге структур Мамута в 23,5 млрд руб
В конце апреля «Траст» получил досрочную выплату в размере 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд» (связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys), перечислил Соколов.
РБК 02:00
Армия и оружие
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
РИА Новости 01:21
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
РБК вчера в 15:37
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, планируется, что подлодка будет испытываться в течение полутора лет.
Российская газета 02:02
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
Общество
На Сахалине откроются кафе, рестораны и столовые
Отмечается, что кафе, рестораны и столовые будут работать с 7 до 21 часа с ограничениями: запрещены кальяны, массовые мероприятия и шведские столы.
Газета.Ru вчера в 04:55
Технологии
Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете
Evo-rus.com вчера в 10:34