Президент России Владимир Путин попросил ОАО "РЖД" по минимум сокращать инвестиции в реальный сектор экономики. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с главой компании Олегом Белозеровым.

Путин попросил РЖД по минимуму сокращать инвестиции в реальный сектор

Экономика Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га. 18

Общество Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО подписан президентом РФ По мнению Всероссийского союза страховщиков, принятие поправок в закон об ОСАГО приведет к установлению справедливого тарифа и будет способствовать снижению аварийности на дорогах. 3

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 217

Единоборства Задержан тренер ММА Владимир Осия Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Общество Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день. 105

Киберспорт Valve представила боевой пропуск десятого The International по Dota 2 Valve объявила о начале продаж боевого пропуска десятого The International по Dota 2. Стоимость варьируется в зависимости от начального уровня: 755 рублей (1-й уровень), 2215 рублей (50-й уровень) и 3400 рублей (100-й уровень).

Общество Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,3K

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". 93

Происшествия Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех По данным пресс-службы управления СК РФ по Свердловской области, до трех человек возросло число погибших в результате штормового ветра в регионе, передает РИА Новости. 145

Общество Коронавирус за сутки выявили в Петербурге у 363 человек В Петербурге за сутки зафиксировали 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в Ленинградской области — 58.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 13