Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПутин попросил РЖД по минимуму сокращать инвестиции в реальный сектор

Президент России Владимир Путин попросил ОАО "РЖД" по минимум сокращать инвестиции в реальный сектор экономики. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с главой компании Олегом Белозеровым.
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РЖД урезали инвестиции в проектирование

Интерфаксвчера в 07:03

РЖД снизили инвестпрограмму-2020

РИА Новостивчера в 08:06

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

Вести.Ruвчера в 08:05

РЖД сократила инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 07:20

Полезные дороги: сокращение инвестпрограммы РЖД не скажется на гражданах

Известиявчера в 14:19

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

ТАССвчера в 07:00

Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Российская газетавчера в 06:42
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Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
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Экономика

Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России

Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
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Общество

В РФ за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом

Москва, 26 мая 2020, 10:44 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8915 случаев заражения короанвирусом.
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Общество

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО подписан президентом РФ

По мнению Всероссийского союза страховщиков, принятие поправок в закон об ОСАГО приведет к установлению справедливого тарифа и будет способствовать снижению аварийности на дорогах.
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Происшествия

Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре

Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
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Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
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Происшествия

В Кронштадте полиция ищет вандалов, пожаривших шашлыки на Вечном огне

Полиция Петербурга устанавливает личности нескольких молодых людей, которые накануне пожарили шашлыки на Вечном огне над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 03:59
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Общество

Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.
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Общество

Представлена география новых заражений в Пензенской области

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Valve объявила о начале продаж боевого пропуска десятого The International по Dota 2. Стоимость варьируется в зависимости от начального уровня: 755 рублей (1-й уровень), 2215 рублей (50-й уровень) и 3400 рублей (100-й уровень).
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Армия и оружие

Россия начала постройку первого стратегического стелс-бомбардировщика

В России начали сборку первого опытного образца стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) со стелс-технологией.
Известия вчера в 21:50
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Армия и оружие

Турция развернула средства ПВО в районе авиабазы «Хмеймим»

Хакасия-Информ вчера в 00:33
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Общество

Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС

Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
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РИА Новости 24 мая в 20:04
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Где и как заболели новые пациенты с коронавирусом в Самарской области

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Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
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Обновлен рейтинг самых продаваемых игровых консолей в истории

Обновлен рейтинг самых продаваемых игровых консолей в истории. Рейтинг был составлен ресурсом VGChartz.
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В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Коронавирус за сутки выявили в Петербурге у 363 человек

В Петербурге за сутки зафиксировали 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в Ленинградской области — 58.
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Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

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В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»

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Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
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РЖД продлили временный график курсирования поездов "Сапсан" до 23 июня, количество рейсов при этом увеличится вдвое, говорится в сообщении холдинга.
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Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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