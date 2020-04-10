с чего всё началось

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

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Общество В Москве начнут вводить пропускной режим В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. 2,9K

Экономика Московский бизнес получит поддержку на 25 млрд рублей Московский бизнес получит поддержку на 25 млрд рублей, сообщает столичный экономический штаб по ситуации с коронавирусом нового типа. 143

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 288

Политика Украинцев предупредили о выходе на работу в мае вопреки пандемии COVID-19 В мае гражданам Украины придется выйти на работу, власти предусмотрят «социальные стандарты» жизни общества в условиях пандемии коронавируса.

Происшествия В Хабаровске разрушился дом, дважды признанный аварийным Жилой дом в Хабаровске, который дважды признавали аварийным, частично разрушился на глазах у жильцов, из здания срочно эвакуировали более 30 человек, сообщает мэрия в пятницу. 11

Политика МИД Польши призывает Россию вернуть обломки Ту-154 Качиньского МИД Польши передал в посольство России ноту с призывом вернуть обломки самолета Ту-154, на котором в 2011 году погиб президент республики Лех Качиньский. 4

Общество Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 144

Политика Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 13

Армия и оружие Генштаб Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом По данным Минобороны РФ, Вичерелли заявил: «Я прибыл сюда сегодня, чтобы подчеркнуть необходимость важнейшего сотрудничества, которое сложилось между военными Италии и России, и лично поблагодарить генерал-майора Кикотя за деятельность российских военнослужащих и ту поддержку, которую они оказывают нам в чрезвычайной ситуации».

Экономика Глава ЦБ ожидает ухудшения качества обслуживания кредитов Банк России ожидает некоторого ухудшения качества обслуживания кредитов в связи с коронавирусом, но принятые регулятором и правительством России меры поддержки заемщиков позволят сократить объем проблемных активов на балансе банков, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 3

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,7K