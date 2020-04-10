Коронавирус
Газета.RuПутин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
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с чего всё началось
Нельзя объяснять все недочеты в работе ведомств ситуацией с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля.РБК11:12
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Армия и оружие
Yeni Akit (Турция): в то время, когда мир борется с коронавирусом, он объявил о неожиданном развитии событий в Сирии! «Тогда Асаду придет конец» (Yeni Akit)
Бывший начальник разведки Генштаба ВС Турции Исмаил Хакки Пекин (İsmail Hakkı Pekin) предположил, что в июне власть Башара Асада, который убил и лишил крова тысячи людей в Сирии, скорее всего, подойдет к концу.
ИноСМИ 08:20
Наука
Найдены свидетельства изготовления неандертальцами пряжи
Индикатор вчера в 12:01
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Экономика
Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России
Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана.
РИА Новости 18:00
Игры
CD Projekt пообещала выпустить Cyberpunk 2077 в срок
ИА Красная Весна вчера в 07:10
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Экономика
Московский бизнес получит поддержку на 25 млрд рублей
Московский бизнес получит поддержку на 25 млрд рублей, сообщает столичный экономический штаб по ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 07:07
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Политика
Украинцев предупредили о выходе на работу в мае вопреки пандемии COVID-19
В мае гражданам Украины придется выйти на работу, власти предусмотрят «социальные стандарты» жизни общества в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:50
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Шоу-бизнес
Лечение Надежды Бабкиной обойдется в 300 тысяч рублей
Родные Надежды Бабкиной заплатили более 300 тысяч рублей аванса за спасение певицы.
КП - Новосибирск 13:36
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Происшествия
В Хабаровске разрушился дом, дважды признанный аварийным
Жилой дом в Хабаровске, который дважды признавали аварийным, частично разрушился на глазах у жильцов, из здания срочно эвакуировали более 30 человек, сообщает мэрия в пятницу.
РИА Новости 03:13
Политика
МИД Польши призывает Россию вернуть обломки Ту-154 Качиньского
МИД Польши передал в посольство России ноту с призывом вернуть обломки самолета Ту-154, на котором в 2011 году погиб президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 06:17
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Российская газета вчера в 06:50
Происшествия
В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар
В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Футбол
Саньоль не общался с Зиданом два года после ЧМ-2006
Спорт-Экспресс 16:47
Общество
Уткин о карантине: «Мне такое государство не нужно. Я бы и сам дома отсиделся»
Журналист Василий Уткин высказался на тему самоизоляции в России в условиях пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:33
Здоровье
«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус
По словам шведского медика Ингве Густафсона, коронавирусная инфекция может стать причиной смерти стольких стариков, что это подорвет показатели средней продолжительности жизни.
Gazeta.SPb 14:22
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Политика
Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США
Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:41
Армия и оружие
Генштаб Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
По данным Минобороны РФ, Вичерелли заявил: «Я прибыл сюда сегодня, чтобы подчеркнуть необходимость важнейшего сотрудничества, которое сложилось между военными Италии и России, и лично поблагодарить генерал-майора Кикотя за деятельность российских военнослужащих и ту поддержку, которую они оказывают нам в чрезвычайной ситуации».
Журналистская правда 10:39
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба. Француз ответил феноменальным ударом
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович бросил вызов полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Чемпионат 14:22
Экономика
Глава ЦБ ожидает ухудшения качества обслуживания кредитов
Банк России ожидает некоторого ухудшения качества обслуживания кредитов в связи с коронавирусом, но принятые регулятором и правительством России меры поддержки заемщиков позволят сократить объем проблемных активов на балансе банков, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Rambler News Service 11:16
Общество
Все работы по благоустройству в Москве приостановили
Все работы по благоустройству в Москве приостановили в ночь на 11 апреля.
Известия 16:57
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Космос
NASA решило превратить лунный кратер в гигантский телескоп
Одним из проектов является создание в кратере на обратной стороне Луны радиотелескопа.
KM.ru 06:59