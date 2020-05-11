Коронавирус
АБНПутин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет
Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая. В этом же выступлении глава российского государства заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается.
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Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, потерпите, я понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Но это вопрос жизни. Режим ограничений для вас сохраняется потому, что мы переживаем за вас и делаем всё возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса.
с чего всё началось
"Выход или смягчение режимов ограничения должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей", - сказал Путин в эфире на телеканале "Россия 24".Газета.Ru09:25
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