с чего всё началось

Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, потерпите, я понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Но это вопрос жизни. Режим ограничений для вас сохраняется потому, что мы переживаем за вас и делаем всё возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса.

Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая. В этом же выступлении глава российского государства заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается.

Путин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет

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