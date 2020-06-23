Президент России Владимир Путин попросил россиян быть осторожным до появления вакцины от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к жителям России.

Путин попросил россиян быть осторожными до появления вакцины

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