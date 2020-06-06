с чего всё началось

Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем вопросы деятельности учреждений культуры.

В разрабатываемом едином плане восстановления экономики необходимо учесть вопросы деятельности учреждений культуры, заявил президент России Владимир Путин. Ранее отрасль культуры вошла в список пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19.

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