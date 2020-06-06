Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин попросил учесть культуру в плане восстановления экономики

В разрабатываемом едином плане восстановления экономики необходимо учесть вопросы деятельности учреждений культуры, заявил президент России Владимир Путин. Ранее отрасль культуры вошла в список пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19.
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Владимир Путин
Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем вопросы деятельности учреждений культуры.
— Владимир ПутинНТВ 07:46
с чего всё началось
В разрабатываемом едином плане восстановления экономики необходимо учесть вопросы деятельности учреждений культуры, заявил
 президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ08:22

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Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

RT на русском07:50

Путин попросил учесть культуру в плане восстановления экономики

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Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

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Путин обязал учесть культуру в плане восстановления экономики

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Путин: российская культура доказала свою жизнеспособность

Вести.Ru08:01

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РИА Новости08:52
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Энергетика

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Сообщается также, что следующее заседание представителей стран ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря 2020 года, а министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 18 июня рассмотрит возможность продления максимального уровня сокращения добычи нефти до конца августа.
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Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

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В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
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КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа

Что касается грузоподъемности авто, то она составляет 50 тонн, что сравнимо с начальными моделями карьерный БелАЗов.
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На волне протестов в США переименовали улицу перед Белым домом

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Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
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В Японии изобрели маски для защиты от коронавируса в бассейне

В Японии изобрели маски для защиты от коронавируса в бассейне. Об этом сообщает агентство «Асахи».
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Космос

В NASA заявили о неизбежной зависимости России от кораблей SpaceX

России придётся использовать космические корабли от компании SpaceX для доставки космонавтов на МКС.
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Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
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Nigma получила техническое поражение на первой карте против Secret

Команда получила техническое поражение на первой карте и начнет игру со счета 0:1. Победитель матча выйдет в финал нижней сетки, где сыграет с командой, которая уступит в серии Alliance – VP.Prodigy.
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Глава оборонного ведомства Греции Никос Панайотопулос выступил с заявлением о готовности Афин защищать свои суверенные права, в том числе путем военных действий против Турции.
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МИД рассказал о возможных провокациях НАТО на параде Победы

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