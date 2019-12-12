Политика
Российская газетаПутин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова
Глава государства обратился к мэрии и федеральному правительству с просьбой внести предложения по увековечению памяти Лужкова. Затем президент рассказал о саммите "нормандской четверки" в Париже и своих отдельных встречах с президентами Франции и Украины, а также с канцлером ФРГ.
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Наука
Самой древней собакой в мире признали щенка, обнаруженного в Якутии
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Футбол
Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов
Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля.
Политика
Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что допускает возможность ухода с занимаемой должности по собственному желанию после завершения расследования ряда резонансных дел.
Авто
Nissan покажет на Токийском автосалоне несколько новинок
На Токийском автосалоне будут представлены престижный NV350 Caravan Premium GX Urban CHROME, особый Nissan GT-R50 от Italdesign и GT-R NISMO.
Политика
Сергей Левченко официально покинул пост главы Иркутской области
Сергей Левченко ушел с поста губернатора Иркутской области.
Общество
Подозреваемый в убийстве Шеремета не признает свою причастность к делу
Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, который находится в числе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает свою причастность к делу.
Баскетбол
«Химки» обыграли «Альбу» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Химки» выиграли у «Альбы» (104:87).
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Музыка
Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Политика
Верховная рада упростила процедуру получения украинских паспортов жителями Донбасса
Депутаты Верховной рады приняли закон, который упростит процедуру оформления украинских паспортов жителями Донбасса, следует их официального сообщения на сайте Рады.
Кино
Том Харди случайно сделал спойлер «Венома 2»
Ранее сообщалось, что премьера «Венома 2» намечена на 1 октября 2020 года. Режиссером ленты выступает Энди Серкис.
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Здоровье
Самый полезный гарнир при диабете и гипертонии назвали специалисты
Ранее портал «ЯСНО» сообщал, какие продукты смогут защитить от гипертонии назвал, а кроме этого писал о том, какие привычки, которые нужно бросить при диабете.
Политика
Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России
Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Общество
Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году
Порносайт Pornhub подвел итоги 2019 года, определив предпочтения пользователей из разных стран, в том числе россиян.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми
Полиция Новой Зеландии сообщила, что число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Происшествия
Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Происшествия
Очаг возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован
На месте событий работает наша съемочная группа. очаг возгорания уже локализован, проведена эвакуация рабочих завода.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Транспорт
Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады
Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Происшествия
В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно, от отравления
Двое подростков погибли в Подмосковье, предположительно, от отравления, еще один подросток был госпитализирован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.