Политика

РБКРБКПутин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Путин попросил Эрдогана спрятать от журналистов карту Сирии

URA.Ru14:14

Реакция Путина на выложенные Эрдоганом карты попала на видео

Lenta.ru09:06

Десять последовательных шагов: как России всего за несколько часов удалось утвердить статус гаранта мира на Ближнем Востоке

ТК Звезда11:08

«Это надо закрыть»: Путин на встрече попросил Эрдогана закрыть от камер карту Сирии

DP.RU10:59

«Пусть видят»: Эрдоган не согласился с предложением Путина

Рамблер10:21

Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

РБК10:16

Путин просил Эрдогана закрыть карту от журналистов

Газета.Ru11:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:37, Вашингтон
Фигурное катание

Трусова выиграла Гран-при Skate Сanada

iReactor 03:51
Политика

Израиль ускорит рассмотрение просьб от россиян об убежище

Израиль ввел ускоренную процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении политического убежища от граждан России.
РБК 17:12
Здоровье

В России разработана новая методика пластических операций

Ferra 06:19
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 18:07
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Авто

Изменится способ расчета транспортного налога в РФ

Счетная палата РФ направила в правительство предложение изменить налоговое законодательство РФ, в частности, расчет транспортного налога в отношении автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей.
iReactor вчера в 03:59
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС 20:30
Общество

Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей

Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.
REGNUM 19:58
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

В ходе совместной операции сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и представители МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума в подмосковном Зарайске, который готовил нападение на своих однокурсников.
Известия 10:16
Шоу-бизнес

Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru вчера в 21:49
Общество

Деньги на мобильную связь для орлов собрали неравнодушные новосибирцы

VN.RU вчера в 03:17
Армия и оружие

Украинские силовики 161 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю

РИА Новости 25 октября в 10:54
Армия и оружие

Дональд Трамп подтвердил ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади

Интерфакс 09:25
Армия и оружие

Российские стратегические бомбардировщики возвращаются из ЮАР

Визит в Южно-Африканскую Республику завершили два стратегических ракетоносца Ту-160 по информации Южно-Африканских национальных сил обороны, 26 октября сообщает REGNUM.
Красная весна вчера в 03:22
Армия и оружие

Newsweek назвал нового вероятного преемника главаря ИГ

ТАСС 19:49
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Авто

Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 11:42
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

REGNUM 14:36
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку: когда ждать дешевых кредитов

Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на рекордные с 2017 года 50 базисных пунктов.
Infox.ru 25 октября в 13:13
Политика

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Общество

Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР

Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Политика

В МИД ответили на угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил.
РИА Новости 20:02
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё

Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
ИнфоСМИ 13:57
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

В сети появились первые кадры с места происшествия из воинской части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам.
Газета.Ru вчера в 07:46
Происшествия

Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим

Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим, об этом волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали на своей странице в социальной сети "Вконтакте"
ГТРК Новосибирск 11:01
Единоборства

Шлеменко оценил конфликт Макгрегора с дагестанцами

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о конфликте экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора с дагестанцами.
Sport24.ru вчера в 14:05
Общество

Гороскоп «КП»: Как водят знаки зодиака

Лев Львы идеалисты, поэтому водят аккуратно, а со своего железного коня буквально сдувают пылинки и способны упасть в обморок при виде еле заметной царапины.
КП - Калининград 25 октября в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное