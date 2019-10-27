Политика

РБКРБКПутин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
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Путин попросил Эрдогана спрятать от журналистов карту Сирии

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«Это надо закрыть»: Путин на встрече попросил Эрдогана закрыть от камер карту Сирии

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Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

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Реакция Путина на выложенные Эрдоганом карты попала на видео

Lenta.ruвчера в 09:06
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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