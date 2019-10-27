Политика
РБКПутин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Происшествия
Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Политика
Пушков назвал двоевластием планы главы «Азова» ввести войска в Донбасс
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Твиттере заявление лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о том, что он готов ввести на территорию Донбасса 10 000 бойцов в случае осуществления президентом Украины Владимиром Зеленским развода сил.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Космос
Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019
Что же касается моих любимых космических объектов, это, безусловно, нейтронные звезды.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Армия и оружие
Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 26 октября по 1 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 26 октября по 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Эгоистичное поведение может привести к напряженности в партнерских отношениях.
Политика
СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну
В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса
Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Благодаря популярному инсайдеру, известному под под ником Мукул Шарма выяснилось, что смартфон Xiaomi Mi CC9 уже доступен для заказа.
Общество
Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.
Политика
Зрители бейсбольного матча в США призвали отправить Трампа за решетку
Зрители бейсбольного матча мировой серии, который посетил президент США Дональд Трамп, встретили его выкриками: «За решетку его!».
Общество
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
Дзержинский районный суд Кривого Рога признал виновным мужчину, замеченного в общественном месте в футболке с гербом СССР, сообщает УНИАН.
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Культура
Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф
Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, сообщает ТАСС.
Происшествия
Священник отрицает обвинения в избиении жены
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Экономика
Более трех миллиардов рублей выплатят амурским аграриям за паводок
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
В возрасте 76 лет скончался писатель, правозащитник и один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский.
Экономика
Политика Центробанка поможет увеличить доходы россиян
Портал «Вести экономика» сообщил, что Центробанк России поспособствует экономическому росту РФ.
Общество
Титул «Мисс Земля-2019» достался представительнице Пуэрто-Рико
Победительницей конкурса «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.
Общество
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым
Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".