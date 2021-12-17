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Путин попросит кабмин разобраться в ситуации с покупкой допусков на строительный рынок

ТАСС/ Президент РФ Владимир Путин попросит правительство разобраться в ситуации с покупкой допусков на строительный рынок.
ТАСС
На пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг строительных cаморегулируемых организаций.
Smotrim.ru
Тема была предложена президентом координационного совета НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» Михаилом Богдановым.
Евразия Daily
Член РСПП отметил, что сегодня не работает лицензирование системы саморегулируемых организаций в строительной отрасли, возникают случаи продажи независимой оценки квалификации, из-за чего на рынок допускаются компании, работающие некачественно.
ТАСС

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Путин попросит кабмин разобраться в ситуации с покупкой допусков на строительный рынок
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