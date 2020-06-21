Политика
Lenta.ruПутин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР. Фрагмент интервью с главой государства опубликован на сайте Vesti.ru. По словам Путина, при создании Советского Союза было прописано право выхода республик из него, однако процедура не была регламентирована.
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Путин: бывшие республики СССР могли бы не тащить с собой «подарки от русского народа»
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Путин намекнул на возврат Украиной и другими республиками СССР «подарков русского народа»
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