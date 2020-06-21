Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР. Фрагмент интервью с главой государства опубликован на сайте Vesti.ru. По словам Путина, при создании Советского Союза было прописано право выхода республик из него, однако процедура не была регламентирована.
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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Lenta.ruвчера в 10:18

Соловьев в связи со словами Путина о «подарках» русского народа вспомнил исторический анекдот

Взгляд.ру04:44

Путин рассказал о «подарках русского народа» бывшим советским республикам

Суть событийвчера в 11:31

Сатановский: «Путина начали со всех сторон валить. И тут выяснилось интересное»

Царьград04:44

Путин: бывшие республики СССР могли бы не тащить с собой «подарки от русского народа»

Политическая Экспертизавчера в 08:53

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Sputnik Таджикистанвчера в 08:52

Путин намекнул на возврат Украиной и другими республиками СССР «подарков русского народа»

Комсомольская правдавчера в 08:50
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Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца

Сын актера Михаила Боярского Сергей объяснил «изможденный» вид отца, вызвавший беспокойство среди поклонников артиста.
ФАН вчера в 19:52
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 20 июня в 15:20
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
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Общество

The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store

CyberSport.ru вчера в 07:19
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Наука

В недрах Земли обнаружили неизвестные структуры размером с континент

Найденные структуры находятся на глубине 2,9 тыс. километров. Они залегают на границе между мантией и ядром.
Evo-rus.com 01:36
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Футбол

Локомотив — Оренбург 1:0

В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
Вести.Ru вчера в 11:03
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.
Коммерсантъ 05:38
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Общество

112 человек в Саратовской области заразились коронавирусом за сутки

На 22 июня в Саратовской области у 5562 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 2640 человек, включая 22 за сутки.
Kursk.com 04:11
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
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Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 июня

За последние сутки в Тульской области выявлено 86 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса вчера в 05:29
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Общество

В Краснодаре отменили назначенный на 24 июня парад Победы

РБК 06:00
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Единоборства

Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса

Национальная служба новостей вчера в 03:56
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Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Футбол

Защитник «Наполи» Хюсай подал запрос на трансфер

Чемпионат 04:12
Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
18K
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
RT на русском вчера в 09:21
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Политика

Ветеран передал Путину письмо и попал на видео

Lenta.ru 05:54
Наука

Смертельный яд гигантской медузы не поддается анализу

LentaChel.ru вчера в 02:31
Политика

Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

По заявлению сопредседателя рабочей группы, главы комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрея Клишаса, поправка к Конституции, позволяющая действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, пишет РБК.
Инфорос 04:10
Происшествия

В горах Крыма две иномарки унесло течением реки

Крымские спасатели пришли на помощь пассажиру и водителям двух автомобилей, унесенных бурным течением реки в районе села Перевального.
Российская газета 05:44
Спорт

Чемпионка Европы по стрельбе погибла после родов

REGNUM вчера в 18:21
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Общество

На сотрудников мэрии Саратова завели дело о воспрепятствовании бизнесу

В Саратове возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности предпринимателя, а также о превышении должностных полномочий.
Четвертая Власть 04:54
Игры

Бывший продюсер из Rockstar рассказал, почему на презентации PS5 анонсировали переиздание GTA V, а не GTA VI

«Если делать предположение, — продолжил бывший продюсер из Rockstar, — то я бы сказал так: GTA VI не готова, а GTA V обеспечит хорошую доходность и увлекательные развлечения в стиле Grand Theft Auto через год, когда выйдет на PlayStation 5».
3DNews 05:34
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Происшествия

В крупном ДТП в Липецкой области погиб ямальский священник

Священник Евгений Косолапов из Ноябрьска (ЯНАО) погиб в ДТП в Липецкой области, заупокойная лития состоится в понедельник в Храме архистратига Михаила, где служил иерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Салехардской епархии.
РИА Новости 03:50
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Общество

ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02
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