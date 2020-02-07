На встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая проходит в пятницу, 7 февраля, в Сочи в формате рабочего завтрака, российский лидер поинтересовался у белорусского коллеги, ел ли он «кашку с утра». «Не на воде же», — цитирует «РИА Новости» ответ Лукашенко.

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