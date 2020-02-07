Политика

ИзвестияИзвестияПутин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде

На встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая проходит в пятницу, 7 февраля, в Сочи в формате рабочего завтрака, российский лидер поинтересовался у белорусского коллеги, ел ли он «кашку с утра». «Не на воде же», — цитирует «РИА Новости» ответ Лукашенко.
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Путин накормил Лукашенко кашей на воде

Московский Комсомолец08:37

Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде

RT на русском05:42

Путин во время переговоров в Сочи угостил Лукашенко кашей с ягодами

ТАСС08:20

Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде

Известия07:30

Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде

Национальная служба новостей06:26

Путин предложил Лукашенко «кашку на воде» на завтраке в Сочи

REGNUM06:02

Путин порекомендовал Лукашенко попробовать «кашку на воде»

РЕН ТВ08:23
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Происшествия

Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб

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РБК 05:26
Политика

Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
Известия 08:27
Политика

Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в этой связи Соединенные Штаты уже в самое ближайшее время готовы ввести ограничительные меры в отношении «Роснефти».
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ТАСС 05 февраля в 11:33
Технологии

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В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика

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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Вести.Ru 04:50
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Экспресс газета вчера в 07:03
Авто

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Пробег автомобиля составляет 17 тысяч километров В Барнауле выставили на продажу ЗАЗ-968 МР 1987 года с пробегом 17 тыс. километров.
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Экономика

Глава Центробанка РФ оценила влияние коронавируса на экономику страны

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина оценила, каким образом коронавирус может повлиять на российскую экономику, передает RT.
Газета.Ru 07:54
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В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Общество

СК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

BFM.ru 07:21
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных программ

Эксперты предупредили пользователей устройств на операционной системе Android об опасных приложениях от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet.
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Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу

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Банк России ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Банк России после снижения ключевой ставки ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке.
REGNUM 08:23
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Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 11:15
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В Москве прошла российская премьера фильма «Жан-Поль Готье. С любовью»

ТАСС 04 февраля в 14:39
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Огромные круги на льду Байкала объяснили теплыми водоворотами

Ученые раскрыли тайну гигантских «ледяных колец», которые возникают на льду Байкала в зимние месяцы и в начале весны.
МИР 24 05:03
Армия и оружие

«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений

Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
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Происшествия

Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск

Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
РБК 08:56
Гаджеты

AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК

В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
iXBT.com вчера в 07:09
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
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«Миранчук спокойно заиграет в любом европейском чемпионате». Хеведес — о Семине, Смолове и веганстве

Хеведес — второй чемпион мира (после Роберто Карлоса; Шюррле — третий), который доехал до России.
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Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
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В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 05 февраля в 11:22
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Учительница объяснила детям правила написания русского мата

Lenta.ru 04:05
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Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
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Россиянина оправдали за убийство гея

Суд присяжных Басманного суда Москвы оправдал Антона Бережного, которого обвиняли в убийстве гея Романа Едалова на Курском вокзале.
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СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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