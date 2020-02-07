Политика

ИзвестияИзвестияПутин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде

На встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая проходит в пятницу, 7 февраля, в Сочи в формате рабочего завтрака, российский лидер поинтересовался у белорусского коллеги, ел ли он «кашку с утра». «Не на воде же», — цитирует «РИА Новости» ответ Лукашенко.
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Путин накормил Лукашенко кашей на воде

Московский Комсомолец08:37

Путин предложил Лукашенко «кашку на воде» на завтраке в Сочи

REGNUM06:02

Путин во время переговоров в Сочи угостил Лукашенко кашей с ягодами

ТАСС08:20

Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде

Известия07:30

Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде

Национальная служба новостей06:26

Путин порекомендовал Лукашенко попробовать «кашку на воде»

РЕН ТВ08:23

Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде

RT на русском05:42
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Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Российская газета 05 февраля в 11:22
Политика

Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
REGNUM 06:54
Кино

Netflix назвала запрещённые в разных странах фильмы и сериалы

Netflix обнародовала список сериалов, фильмов и шоу, которые в период с 2015 по 2020 год были запрещены по требованию правительств ряда стран.
Life.ru 21:11
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Газета.Ru 13:30
Происшествия

Президент Казахстана сообщил о групповой драке на юге страны

Массовая потасовка на юге Казахстана не осталась без внимания президента страны Касыма-Жомарта Токаева.
iReactor 17:45
Общество

Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн

В январе представитель бизнесмена говорил Forbes, что Дерипаска выплатил Чернухину $95 млн еще в сентябре прошлого года, а акции миллиардера на $245 млн, которые суд взял в качестве обеспечения на оплату судебных издержек и материальных претензий экс-главы ВЭБа, уже освобождены из-под залога.
Forbes 10:26
Музыка

Artik & Asti выпустили клип на трек «Девочка танцуй»

Участники украинской поп-группы Artik & Asti опубликовали на YouTube клип на трек "Девочка танцуй".
РИА Новости 18:12
Шоу-бизнес

Жена звезды «Сумерек» потеряла первенца на шестом месяце беременности

Напомним, Бриттани и Келлан начали встречаться в 2016-м, спустя год поженились, а недавно объявили, что ждут первенца.
Super.ru 06:21
Общество

На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом

Новый тип коронавируса подтвержден еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Йокогама: таким образом число заболевших на судне выросло до 64 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 20:17
Авто

Готовится новый лифтбек Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen на своем сайте опубликовала первое фото нового VW Polo для России, который оказался лифтбеком.
МонаВиста 05 февраля в 10:08
Политика

Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости 10:09
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
РБК вчера в 06:29
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости 18:31
Гаджеты

Huawei распродает смартфоны по скидкам в честь 14 февраля

Буквально сегодня китайский технологический гигант Huawei объявил о распродаже смартфонов, в честь Дня святого Валентина.
Ferra 07:17
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:39
Армия и оружие

Иран заявил о нанесении серьезного урона базам США ракетными ударами

США не знали о готовящейся иранской ракетной атаке по базам в Ираке и получили серьезный урон, заявил глава генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.
Известия 16:55
Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
ТАСС 14:58
Шоу-бизнес

Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец 09:08
Фигурное катание

Валиева победила на юниорском первенстве России

ProstoProSport 14:21
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 05 февраля в 12:13
Технологии

Тайну гигантских кругов на Байкале в NASA объявили раскрытой

Нынешнее объяснение вполне удовлетворило NASA, хотя ученые так и не растолковали, откуда берутся кольцевые течения, образующие круги.
Комсомольская правда 09:30
Шоу-бизнес

Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман

О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
Соловей.Инфо 03:43
Экономика

В Кузбассе ответили на отказ Польши покупать российский уголь

Добываемый в Кузбассе уголь, от которого собирается отказаться Польша, может быть перенаправлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
REGNUM 19:08
Происшествия

СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина

Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
ФАН 13:21
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Происшествия

Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате

Коммерсантъ 15:47
Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах.
РИА Новости вчера в 16:39
Футбол

Президент «Баварии» назвал Роналду старым

Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
ProstoProSport 15:51
Политика

Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.
RT на русском 21:11
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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