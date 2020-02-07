Политика
ИзвестияПутин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде
На встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая проходит в пятницу, 7 февраля, в Сочи в формате рабочего завтрака, российский лидер поинтересовался у белорусского коллеги, ел ли он «кашку с утра». «Не на воде же», — цитирует «РИА Новости» ответ Лукашенко.
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Хоккей
Путин и Лукашенко решили сыграть в хоккей в Сочи
Происшествия
Подтверждена гибель депутата Госдумы в авиакатастрофе под Казанью
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе под Казанью.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Здоровье
Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус по пути в Севастополь
Политика
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
Армия и оружие
Американские войска вновь перехватили российский военный патруль, но в этот раз «по-умному»
Примечательным является также и тот факт, что несколько дней назад американские дроны были замечены над территорией, контролируемой российскими и сирийскими военными, однако, при этом, системы ПВО не атаковали беспилотники, хотя имели на это полное право, поскольку США нарушили существующие соглашения.
Происшествия
Стрельба по живым мишеням. В Полтаве девушка устроила кровавую бойню в тире
Восемнадцатилетняя жительница Полтавы 7 февраля пришла в местный тир и по неустановленным причинам открыла огонь по людям.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Авто
Российский авторынок показал рост в январе
"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Общество
Правительство Финляндии разрешит добычу урана в стране
Правительство Финляндии 6 февраля даст зеленый свет компании Terrafame на добычу урана на месторождении в восточной части страны, 5 февраля сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве Финляндии.
Единоборства
Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко
Напомним, что противостояние Емельяненко - Исмаилов пройдет на турнире ACA 107. Вечер боев состоится 7 апреля в Москве.
Игры
Авторы Candy Crush Saga могут выпустить Crash Bandicoot Mobile
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован накануне в Москве с воспалением легких.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями под Тулой
Три человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе М-2 "Крым" в Тульской области вечером в пятницу.
Общество
Обвиняемую в шпионаже Цуркан вернули в СИЗО
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан, передаёт РИА Новости.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее.
Кино
Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
Футбол
Комитет профессионального футбола РФС одобрил реформу Кубка России
Комитет профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) поддержал реформу структуры проведения Кубка России по футболу на сезон-2020/21.
Наука
Завершена масштабная генетическая «перепись» раковых опухолей
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Общество
Россия отправит в Китай 2 млн медицинских масок
Россия отправит 2 млн медицинских масок в Китай, где распространяется эпидемия коронавируса.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Известная российская телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с журналистами заявила, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Общество
На борту карантинного круизного лайнера оказались двое детей из РФ
Среди 24 россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин из-за коронавируса, оказались двое детей.