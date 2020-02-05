Политика

ИзвестияИзвестияПутин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде

На встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая проходит в пятницу, 7 февраля, в Сочи в формате рабочего завтрака, российский лидер поинтересовался у белорусского коллеги, ел ли он «кашку с утра». «Не на воде же», — цитирует «РИА Новости» ответ Лукашенко.
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Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде

Национальная служба новостей06:26

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ТАСС08:20

Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде

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Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде

RT на русском05:42

Путин предложил Лукашенко «кашку на воде» на завтраке в Сочи

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