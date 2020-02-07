Политика
ФедералПрессПутин предложил Лукашенко отведать «кашку» на воде
Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи. Она проходит в формате рабочего завтрака. Когда лидерам стран подали еду и напитки, Путин поинтересовался у своего коллеги, ел ли он «кашку», на что Лукашенко ему ответил: «Не на воде же».
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Общество
Пользователи сообщили о сбоях в работе МТС
Абоненты МТС в пятницу, 7 февраля, пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора.
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Армия и оружие
Турция отложила патрулирование с Россией в Сирии из-за погоды
По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.
Экономика
Дерипаска назвал «позорным» снижение ставки ЦБ на 0,25%
Снижение ключевой ставки на 0,25% бизнесмен назвал «позорным» для российской экономики.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Спорт
Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Экономика
Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи
Происшествия
Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск
Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Космос
В России создают телескоп для поиска инопланетян
В России создают телескоп для поиска инопланетян Новейшая разработка наших ученых поможет выявить в космосе иные цивилизации.
Происшествия
Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Происшествия
Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Экономика
Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9%
Напомним, что "Жилье и городская среды" предусматривает снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых.
Политика
В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий.
Культура
Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском
Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Хоккей
Дейли: участие игроков НХЛ в ОИ-2022 зависит от переговоров с NHLPA
Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх-2022 в Пекине будет зависеть от результатов переговоров с профсоюзом игроков НХЛ (NHLPA), заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дейли.
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
Набиуллина оценила влияние коронавируса на экономику России
Банк России оценивает влияние коронавируса на экономику России в текущий момент как незначительное, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Наука
Завершена масштабная генетическая «перепись» раковых опухолей
Происшествия
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.