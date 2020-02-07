Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи. Она проходит в формате рабочего завтрака. Когда лидерам стран подали еду и напитки, Путин поинтересовался у своего коллеги, ел ли он «кашку», на что Лукашенко ему ответил: «Не на воде же».

Общество Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.

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