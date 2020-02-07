Политика

ФедералПрессФедералПрессПутин предложил Лукашенко отведать «кашку» на воде

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи. Она проходит в формате рабочего завтрака. Когда лидерам стран подали еду и напитки, Путин поинтересовался у своего коллеги, ел ли он «кашку», на что Лукашенко ему ответил: «Не на воде же».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде

RT на русском05:42

Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде

Национальная служба новостей06:26

Встреча Путина и Лукашенко началась в горном отеле

Московский Комсомолец05:49

Раскрыт бренд пуховика Путина

Lenta.ru06:24

Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде

Известия07:30

Путин предложил Лукашенко «кашку на воде» на завтраке в Сочи

REGNUM06:02

Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Life.ru05:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:46, Ашберн

На переговорах в Красной Поляне к Лукашенко и Путину присоединились профильные чиновники

КП - Беларусь07:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости вчера в 21:20
Общество

Пользователи сообщили о сбоях в работе МТС

Абоненты МТС в пятницу, 7 февраля, пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора.
Известия 05:21
Политика

В Сочи идут переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

Russkie.org 06:19
Общество

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:18
Армия и оружие

Турция отложила патрулирование с Россией в Сирии из-за погоды

По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.
Известия 06:06
Происшествия

В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

REGNUM 01:40
Экономика

Дерипаска назвал «позорным» снижение ставки ЦБ на 0,25%

Снижение ключевой ставки на 0,25% бизнесмен назвал «позорным» для российской экономики.
Компания 06:41
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

ТАСС 01:55
Спорт

Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок

РИА Новости 06:25
Кино

Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Киноафиша России вчера в 05:32
Экономика

Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи

Lenta.ru вчера в 16:48
Происшествия

Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:59
Космос

В России создают телескоп для поиска инопланетян

В России создают телескоп для поиска инопланетян Новейшая разработка наших ученых поможет выявить в космосе иные цивилизации.
Экспресс газета 07:30
Происшествия

Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса

Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Lenta.ru вчера в 16:59
Происшествия

Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
RT на русском 04:13
Экономика

Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9%

Напомним, что "Жилье и городская среды" предусматривает снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых.
Интерфакс 03:27
Политика

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий.
News.ru вчера в 04:54
Культура

Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском

Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Газета.Ru 02:51
Хоккей

Дейли: участие игроков НХЛ в ОИ-2022 зависит от переговоров с NHLPA

Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх-2022 в Пекине будет зависеть от результатов переговоров с профсоюзом игроков НХЛ (NHLPA), заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дейли.
РИА Новости 01:54
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 05:40
Экономика

Набиуллина оценила влияние коронавируса на экономику России

Банк России оценивает влияние коронавируса на экономику России в текущий момент как незначительное, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Rambler News Service 07:25
Наука

Завершена масштабная генетическая «перепись» раковых опухолей

ТАСС Наука 05 февраля в 15:16
Происшествия

В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое

Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество

В России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе

Газета.Ru 01:53
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Российская газета вчера в 23:25
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное