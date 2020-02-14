Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин определил размер затрат на голосование по поправкам в Конституцию

РБК04:46

ЦИК займется организацией всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

ТАСС04:29

Голосование по Конституции профинансируют на том же уровне, что и президентские выборы-2018

Интерфакс04:20

На голосование по Конституции выделят не меньше, чем на выборы президента

Коммерсантъ04:45

Путин определил, сколько потратят на голосование по Конституции

URA.Ru04:44

Путин поручил ЦИК начать подготовку всероссийского голосования по Конституции

ПолитРоссия04:11

Определен объем средств на голосование по поправкам в Конституцию

РИА Новости04:35
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Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
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Шоу-бизнес

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Bloomberg сообщил о предложении Путина по объединению с Белоруссией

Агентство Bloomberg сообщило об идее президента России Владимира Путина о создании "сверхдержавы" путём объединения с Белоруссией.
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Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»

На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас.
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Власти установили новый дедлайн реконструкции набережной Саратова

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Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
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Без восторгов: в Сети появились первые рецензии на фильм «Соник»

Стоит напомнить, что у фильма была не самая простая судьба, первый трейлер фанаты персонажа восприняли с гневом: их невероятно разозлил внешний вид любимого героя детства.
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"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
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В ответ ВС Турции нанесли удар по 115 объектам армии Сирии и нейтрализовали 101 сирийского военного.
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Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
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