Политика
RT на русскомПутин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
Полиция Москвы нашла мать брошенного у метро младенца
Ребёнка обнаружили в подземном переходе рядом со станцией «Парк Победы» и передали медикам.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Здоровье
Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии
Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Игры
«МегаФон» и Tele2 запустили собственные стриминговые сервисы
Компания «Мегафон» договорилась с Loudplay о запуске совместного облачного гейминга, пишет «Коммерсант».
Происшествия
Замглавы налоговой инспекции в Подмосковье задержали по делу о неуплате налогов на 1 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил замначальника инспекции ФНС РФ по Сергиеву Посаду и трем ее подчиненным обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о неуплате налогов на 1 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко назвал размер своей пенсии
Лещенко признался, что помимо пенсии он также получает различные надбавки как народный артист, а также гражданин, имеющий четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством».
Происшествия
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру
Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей
Лена Ленина выбрала для церемонии роскошное платье от ливанского бренда Zuhair Murad. Стоимость наряда – порядка 10 млн рублей.
Происшествия
Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Происшествия
Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили
Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера Георгия Кушиташвили, обвиненного в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.
Футбол
Тульский «Арсенал» может начать партнерство с «Химками»
По данным matchtv.ru, обсуждается вопрос о сотрудничестве тульского «Арсенала» с «Химками».
Происшествия
Один из пострадавших при коротком замыкании на заводе на Урале умер
Один из трех пострадавших при коротком замыкании на трансформаторе на заводе АО "Русский хром" в Первоуральске (Свердловская область) умер в больнице.
Политика
Bloomberg сообщил о предложении Путина по объединению с Белоруссией
Агентство Bloomberg сообщило об идее президента России Владимира Путина о создании "сверхдержавы" путём объединения с Белоруссией.
Футбол
Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»
На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас.
Здоровье
В России не осталось больных коронавирусом
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Кино
Без восторгов: в Сети появились первые рецензии на фильм «Соник»
Стоит напомнить, что у фильма была не самая простая судьба, первый трейлер фанаты персонажа восприняли с гневом: их невероятно разозлил внешний вид любимого героя детства.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Армия и оружие
Ударный дрон «Охотник» дополнят боеприпасом весом от 50 до 100 кг
Боеголовки весом от 50 до 100 килограммов сделают перспективного разведчика еще более грозным и эффективным.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Политика
Песков прокомментировал слова Исинбаевой о Конституции
Даже если двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не читала Конституцию, она знает все нужды российского спорта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
ВС Турции «нейтрализовали» ещё 55 военнослужащих Сирии в Идлибе
В ответ ВС Турции нанесли удар по 115 объектам армии Сирии и нейтрализовали 101 сирийского военного.
Происшествия
В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.
Политика
Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».