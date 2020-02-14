Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

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