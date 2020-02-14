Политика
RT на русскомПутин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Футбол
Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США
В составе сборной России Торбинский сыграл 30 матчей, в которых забил два гола.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте Модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына грудью.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Биатлон
Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд стала победительницей в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Ветераны поддержали идею запретить отчуждение территорий в Конституции
Многие обратили внимание на идею - запретить отчуждение российских территорий другим государствам.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте
Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован на территории Египта.
Общество
Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин
41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Футбол
Сульшер прокомментировал предстоящий матч с «Челси»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о предстоящем матче с «Челси» в 26-м туре АПЛ.Мы уже дважды играли с ними в этом сезоне и хорошо справились, но «Челси» – хорошая команда.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Политика
МИД ФРГ заявил о планах подготовить в Берлине «нормандскую встречу»
Представители немецкого правительства вместе с коллегами из России, Украины и Франции попытаются подготовить базу для проведения встречи в «нормандском формате» в Берлине.
Культура
Ксения Собчак провалилась с шоу «Док-Ток» на Первом канале
На этой неделе на Первом канале дебютировало разговорное шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», Первый выпуск вышел в эфир 10 февраля, четвёртый – сегодня, 13 февраля.
Политика
Американский чиновник опасается, что санкции США утратят действенность
Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность, заявил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд.
Шоу-бизнес
Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»
Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
Хоккей
Алексей Морозов будет назначен президентом КХЛ
Напомним, на должности президента Алексей Морозов заменит Дмитрия Чернышенко.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Здоровье
Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии
Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей.
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных
Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
Музыка
Названы победители «Чартовой дюжины»
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск
Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Авто
Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval
Судя по кадрам, российский Haval H5 представляет собой чуть перелицованную версию Great Wall Hover H5, которая продавалась на рынке 9 лет назад.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.