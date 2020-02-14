Политика
RT на русскомПутин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Общество
Путин подписал указы о помиловании троих россиян
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Американский чиновник опасается, что санкции США утратят действенность
Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность, заявил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд.
Общество
В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова
Со слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не видели появившиеся в интернете фотографии, на которых осужденные, включая убийцу Бориса Немцова Заура Дадаева, сидят за праздничным столом, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Футбол
«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира
Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Происшествия
Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести
Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Происшествия
При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека
При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Музыка
Юрий Антонов отложил юбилейный концерт из-за перенесенной операции
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Происшествия
Мать объяснила, почему бросила младенца у метро в Москве
Женщина, оставившая сына у метро в Москве, призналась на допросе, что сделала это из-за нехватки денег, передает RT.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды появилась серия снимков, на которых она запечатлена кормящей новорожденного сына Исаака грудью в общественном месте Бруклина.
Авто
Toyota Supra стала мощнее и быстрее
После доработок время разгона GR Supra до 60 миль в час (97 километров в час) сократилось на 0,2 секунды — до 3,9 секунды.
Гаджеты
Xiaomi выпустит компьютер по цене смартфона
Происшествия
Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Политика
В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Биатлон
IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова
Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Происшествия
Путин наградил врачей после взрыва под Северодвинском
Президент Владимир Путин наградил орденами Мужества и медалями медиков Архангельской областной больницы, которые оказали помощь пострадавшим при взрыве на полигоне под Северодвинском.
Общество
С зарубежных лекарств для онкобольных собираются снять ограничения
С зарубежных лекарств для онкобольных собираются снять ограничения, мешающие закупать их российским медицинским организациям.
Шоу-бизнес
Певица Алсу вышла в свет с дочерьми
Известная певица Алсу вместе с мужем Яном Абрамовым растит троих детей.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Авто
В «Мерседесе» рассказали о трёх главных изменениях в новом болиде W11
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, как команда разрабатывала новый болид W11.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Футбол
ФК «Ростов» назвал состав игроков на заключительный зимний сбор
Ростовчанам на сборах в Испании предстоит встретиться с командами «Краснодар», «Мельди» из Норвегии и АИК из Швеции.