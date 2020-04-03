Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается
 3 апреля на сайте Кремля.
Фонтанка.Ру03:42

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Путин поручил снизить расходы заемщиков по ипотеке

РБК05:30

Путин поручил разработать программу по развитию строительства жилья и ипотеки

Интерфакс04:02

Путин поручил сделать ипотеку дешевле

Телеканал 360°03:43

Путин поручил ЦБ к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки

ТАСС03:17

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Lenta.ru03:10

Путин рекомендовал ЦБ проанализировать расходы заемщиков по ипотеке

Известия03:07

Путин поручил решить вопрос программ профподготовки для строительства

РИА Новости03:23
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Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.
РБК 06:05
Общество

В Петербурге разрешили работу автомастерских и продавцов смартфонов

Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 19:30 — REGNUM В Петербурге в условиях мероприятий по противодействию коронавирусу разрешили работу автомастерских на следующей неделе.
REGNUM 12:30
Общество

Россиянам объяснили разницу между самоизоляцией, карантином и ЧС

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, в чем разница между самоизоляцией, карантином и режимом чрезвычайной ситуации.
РИА Новости 12:31
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Общество

Первые нарушители карантина в Москве получили штрафы

Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о трех первых нарушителях режима самоизоляции, которым были выписаны штрафы.
Московский Комсомолец 09:57
Общество

Кому разрешат работать во время карантина в Самарской области

В правительстве Самарской области в настоящее время готовится постановление о режиме повышенной готовности в регионе из-за коронавируса.
КТВ-Луч 08:02
Здоровье

Врачи из Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

В Петербурге врачи Покровской больницы записали видеообращение, в котором они попросили о помощи.
Питерские заметки 08:53
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля

Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 09:59
Музыка

Группа «Ария» даст онлайн-концерт

3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
Inc-news.ru вчера в 06:12
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Общество

Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.
RT на русском 11:06
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Транспорт

РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:06
Общество

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру 04:44
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 09:14
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 09:30
Армия и оружие

Российских военных врачей направят в самые сложные районы Сербии

Врачи, эпидемиологи и вирусологи Вооруженных сил России будут направлены в населенные пункты Сербии, где сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация.
Вести.Ru 12:05
Здоровье

На Кубани медики попросили продлить карантин

В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
СочиСтрим 12:12
Происшествия

Суд в Москве арестовал генерала МВД по делу о превышении полномочий

Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы следственного департамента МВД генерала Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 12:09
Футбол

«Бавария» подписала контракт с Фликом до 2023 года

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подписал с клубом долгосрочный контракт.
Евро-футбол.ру 11:36
Общество

Джонсон рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полностью не вылечился после заражения коронавирусной инфекцией, однако после недели самоизоляции чувствует себя лучше.
Rambler News Service 09:23
Гаджеты

Опубликован мартовский рейтинг самых производительных смартфонов

Портал AnTuTu подготовил ежемесячный рейтинг из десяти самых производительных Android-смартфонов за март 2020 года.
3DNews 07:02
Общество

Пропускной режим введут в Саратовской области 10 апреля

Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области.
Московский Комсомолец 12:23
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Общество

Путин подписал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, подписал закон, разрешающий дистанционную продажу рецептурных лекарств на период ЧС и эпидемий.
Известия 12:16
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило один миллион человек.
vtomske.ru вчера в 21:00
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