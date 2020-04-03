Коронавирус
RT на русскомПутин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить662
с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается 3 апреля на сайте Кремля.Фонтанка.Рувчера в 03:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:54, Ашберн
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
Общество
В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус
Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
Происшествия
Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции
В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве
Политика
Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
Как сообщает РИА «Новости», Трамп отметил, что чувствует себя хорошо, но, по его словам «это не для него» — сидеть в Овальном кабинете за великим столом «Резолют» в маске, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, королев.
Происшествия
В жилом доме в Орехово-Зуеве после взрыва газа произошло обрушение
В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа. Газ взорвался в пятиэтажке по адресу: улица Гагарина, 31.
Общество
Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию в 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями.
Игры
Вышла игра Resident Evil 3 Remake
Общество
Собянин рассказал о новых решениях
Вводятся новые меры для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте мэра Москвы Сергей Собянина.
Футбол
Леонид Слуцкий решил похудеть на 10 кг: футболистам «Рубина» весело
Общество
В Кировской области сформирован список системообразующих предприятий
Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что со следующей недели системообразующие предприятия могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Теннис
Шарапова опубликовала свой номер телефона
Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
Общество
Экстренная встреча ОПЕК+ может быть перенесена
Источники агентства уведомили о возможном переносе экстренной встречи ОПЕК+.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Кино
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
Армия и оружие
Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России
Футбол
«Барселона» может еще сильнее снизить зарплаты игроков
Сегодня СМИ сообщили, что руководство «Барселоны» может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат.
Гаджеты
Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Политика
Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам
Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Власти зарезервировали 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом
Власти России зарезервировали 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП) на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.
Футбол
«Истиклол» переиграл «Худжанд» в матче за Суперкубок Таджикистана
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Армия и оружие
МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море
В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
Кино
Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»
Как заявил ранее актер Майкл Пенья, съемки третьей части приключенческого фильма могут начаться в начале 2021 года, однако в Marvel официально пока не анонсировали выход новой картины про супергероя.
Происшествия
В Чувашии выявили четвертый случай заражения коронавирусом
Четвертый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Чувашии, заболевший приехал из Москвы, не дождавшись результатов сданных в столице анализов, сообщает министерство здравоохранения республики.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.