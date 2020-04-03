с чего всё началось

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.

Общество В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Политика Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску Как сообщает РИА «Новости», Трамп отметил, что чувствует себя хорошо, но, по его словам «это не для него» — сидеть в Овальном кабинете за великим столом «Резолют» в маске, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, королев.

Общество Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию в 1,5 м Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями.

Общество Собянин рассказал о новых решениях Вводятся новые меры для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте мэра Москвы Сергей Собянина.

Общество В Кировской области сформирован список системообразующих предприятий Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что со следующей недели системообразующие предприятия могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников.

Теннис Шарапова опубликовала свой номер телефона Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Политика Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса.

Экономика Власти зарезервировали 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом Власти России зарезервировали 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП) на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Кино Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти» Как заявил ранее актер Майкл Пенья, съемки третьей части приключенческого фильма могут начаться в начале 2021 года, однако в Marvel официально пока не анонсировали выход новой картины про супергероя.