Коронавирус
RT на русскомПутин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить524
с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается 3 апреля на сайте Кремля.Фонтанка.Ру03:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:54, Ашберн
Общество
Источник сообщил о прекращении авиасообщения для вывоза россиян
Россия приостанавливает все международные авиарейсы для вывоза россиян из-за границы.
Политика
ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после его второго обращения
По данным опроса ВЦИОМ, показатели одобрения деятельности и доверия к президенту Владимиру Путину выросли после его второго обращения к россиянам по ситуации с коронавирусом.
Общество
Список работающих организаций в Вологодской области расширился
Решено приостановить с 6 по 30 апреля деятельность организаций независимо от их формы собственности, а также ИП.
Транспорт
Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве
За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.
Армия и оружие
Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Политика
В МИД оценили возможность визита польской делегации в Катынь
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Политика
В партии Зеленского призвали не принимать медицинскую помощь от России даже в самой критической ситуации
По словам Ткаченко, если Украина согласится на помощь Москвы, то тем самым она признает прекращение «войны с Россией».
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Футбол
Неймар отдал 875 тысяч евро на борьбу с коронавирусом
Нападающий французского ПСЖ Неймар пожертвовал на борьбу с коронавирусом 875 тысяч евро.
Общество
Самарская область получила деньги на стимулирующие выплаты медикам
Деньги пойдут на стимулирующие выплаты медикам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения, сообщили в пресс-службе ТФОМС Самарской области.
Энергетика
«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в ТЦ Тюменской области
ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ханты-Мансийского автономного округа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции
Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков.
Политика
Полпред представил правительству Коми врио главы республики Уйбу
Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан представил региональному правительству врио главы Коми Владимира Уйбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Политика
Кипру предложили убрать все льготы по налогу на дивиденды из России
Россия направила правительству Кипра письмо по поводу повышения налоговых ставок на выплату дивидендов и процентов в двустороннем соглашении об избежании двойного налогообложения.
Футбол
Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок
Возобновление Английской премьер-лиги (АПЛ) перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи спиртного
Минпромторг рекомендовал российским регионам не менять установленные режимы продажи алкоголя без крайней необходимости, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на указания министерства.
Происшествия
Во Владивостоке нашли всех сбежавших из аэропорта туристов
Владивосток, 3 апреля 2020, 08:15 — REGNUM Правоохранительные органы и медики нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые самовольно покинули аэропорт Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Музыка
Меладзе спел армянскую «Ов сирун, сирун» для Мишустина Видео
Происшествия
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Здоровье
Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране
По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.