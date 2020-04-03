с чего всё началось

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.

Политика ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после его второго обращения По данным опроса ВЦИОМ, показатели одобрения деятельности и доверия к президенту Владимиру Путину выросли после его второго обращения к россиянам по ситуации с коронавирусом.

Общество Список работающих организаций в Вологодской области расширился Решено приостановить с 6 по 30 апреля деятельность организаций независимо от их формы собственности, а также ИП.

Транспорт Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Общество Самарская область получила деньги на стимулирующие выплаты медикам Деньги пойдут на стимулирующие выплаты медикам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения, сообщили в пресс-службе ТФОМС Самарской области.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в ТЦ Тюменской области ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ханты-Мансийского автономного округа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Политика Полпред представил правительству Коми врио главы республики Уйбу Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан представил региональному правительству врио главы Коми Владимира Уйбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

Общество Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи спиртного Минпромторг рекомендовал российским регионам не менять установленные режимы продажи алкоголя без крайней необходимости, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на указания министерства.

Происшествия Во Владивостоке нашли всех сбежавших из аэропорта туристов Владивосток, 3 апреля 2020, 08:15 — REGNUM Правоохранительные органы и медики нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые самовольно покинули аэропорт Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Происшествия Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.

Здоровье Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.