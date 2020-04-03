с чего всё началось

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.

Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.

Общество Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.

Экономика Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.

Здоровье В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху На брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявила, что передача новой коронавирусной инфекции по воздуху от людей, не имеющих явных симптомов болезни, возможна, пишет РИА Новости.

Шоу-бизнес Певица Pink заразилась коронавирусом У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.

Экономика Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.

Общество В Подмосковье разрешили ездить на личных авто за едой в гипермаркеты В качестве исключения разрешено выходить для обращения за экстренной медицинской помощью, в связи с прямой угрозой жизни и здоровью, при следовании на работу и обратно, если она не приостановлена, а также для похода в ближайший продуктовый магазин за товарами первой необходимости, в банк, салон связи и для выгула домашних животных на расстоянии не далее 100 метров от дома.

Общество Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Футбол Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным Три дня назад анализы показали, что у нас нет инфекции. Мы решили сдать третий тест, который оказался положительным.

Армия и оружие Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

Экономика ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля "Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Общество В Москве продезинфицируют общественные места В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.