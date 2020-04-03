Коронавирус
RT на русскомПутин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается 3 апреля на сайте Кремля.Фонтанка.Рувчера в 03:42
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 18:26, Ашберн
Политика
Трамп предупредил о большом количестве смертей на следующей неделе
Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 300 тысяч, погибли -- 8 тысяч человек, следует из данных института Джонса Хопкинса.
Политика
Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии
Американский лидер Дональд Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии. Об этом информирует РИА Новости.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Политика
Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»
Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Армия и оружие
Турцию обвинили в ракетной атаке на сирийских военных
Турция атаковала сирийских военных при помощи ракет в городе Таль-Тамр в провинции Хасеке.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
На брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявила, что передача новой коронавирусной инфекции по воздуху от людей, не имеющих явных симптомов болезни, возможна, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Экономика
Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам
Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.
Общество
В Подмосковье разрешили ездить на личных авто за едой в гипермаркеты
В качестве исключения разрешено выходить для обращения за экстренной медицинской помощью, в связи с прямой угрозой жизни и здоровью, при следовании на работу и обратно, если она не приостановлена, а также для похода в ближайший продуктовый магазин за товарами первой необходимости, в банк, салон связи и для выгула домашних животных на расстоянии не далее 100 метров от дома.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Футбол
Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России
Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Общество
Красовский выпустил фильм о врачах больницы в Коммунарке
Лента повествует о работе врачей больницы в Коммунарке, где сейчас проходят лечение зараженные коронавирусом, сообщает RT.
Футбол
Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным
Три дня назад анализы показали, что у нас нет инфекции. Мы решили сдать третий тест, который оказался положительным.
Армия и оружие
Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Футбол
Брестское «Динамо» дома проиграло «Славии»
Футбол
Форвард сборной Сербии арестован за нарушение карантина
Нападающий «Аль-Иттихада» и сборной Сербии Александар Прийович был арестован в Белграде, передает Associated Press.
Общество
СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США
Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
В Москве продезинфицируют общественные места
В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Здоровье
Главное отличие коронавируса от гриппа названо
Эбигейл Карлсон, профессор из Вашингтонского университета, сообщил, что у большинства людей уже выработан иммунитет к гриппу, поэтому его эпидемии человечеству не страшны.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
Мэр Сергей Собянин обязал московские предприятия обеспечить дистанцирование между работниками и посетителями в полтора метра.
Космос
NASA нанесет удар по мчащемуся к Земле астероиду
Кинетический удар по астероиду, летящему к Земле, готовится нанести NASA.