с чего всё началось

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.

Политика В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Шоу-бизнес Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Экономика ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля "Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.

Шоу-бизнес Певица Pink заразилась коронавирусом У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.

Общество В Челябинской области выросло до 23 число зараженных коронавирусом В Челябинской области выросло число граждан, у которых подтверждено заражение коронавирусом нового типа, – больны 23 человека, условно подтвержденных случаев – пять, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора.

Происшествия В Воронежской области выявили два новых случая коронавируса Воронеж, 4 апреля 2020, 12:54 — REGNUM Два новых случая коронавируса подтверждено на территории Воронежской области по данным на 4 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Общество Россия в борьбе с коронавирусом идет по оптимистичному сценарию Россия в борьбе с коронавирусом сегодня идет по оптимистичному сценарию, заявила главный санитарный врач России Анна Попова 4 апреля в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

Происшествия В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.

Здоровье Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.

Экономика Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.

Здоровье В Коми подтверждены три новых случая заражения коронавирусом В целом по Республике Коми на 4 апреля в регионе лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Происшествия У жительницы Забайкалья выявили коронавирус Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.

Происшествия В Астраханской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти В Астраханской области число жителей, пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось с двух до пяти, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общество В Москве за сутки заразились коронавирусом 14 детей Всего за сутки в столице выявили 434 случая коронавируса, среди них — 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека — от 46 до 65 лет и 67 человек — старше 65 лет.