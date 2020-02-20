Поручая обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, и прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент РФ Владимир Путин поставил ФСБ задачу обеспечить максимальный уровень безопасности во время мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году. Об этом глава государства заявил на коллегии ведомства, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».

Путин поручил ФСБ обеспечить максимальную безопасность в День Победы

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