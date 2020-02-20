Политика
РЕН ТВПутин поручил ФСБ обеспечить безопасность празднования 75-летия Победы
Президент заявил в четверг во время коллеги ФСБ: "Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне".
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Поручая обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, и прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Эксперт прокомментировал поручение Путина спецслужбам по поводу празднования Дня Победы
Московский Комсомолец08:30
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